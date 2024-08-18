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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Эльфсборг
Мьеллбю - Эльфсборг: обзор матча 18 августа 2024
Мьеллбю
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эльфсборг
26'
Г. Йоханссон
16'
Т. Йегбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Эльфсборг
Замена
A. Manneh
️️️️
А. Брорссон
87'
Замена
I. Jagne
️️️️
V. Gustafson
77'
71'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Д. Абдулаи
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
Н. Рейкьер
68'
Желтая карточка
Й. Густавссон
67'
Пенальти не реализован!
Н. Рейкьер
62'
61'
Желтая карточка
С. Хедлунд
60'
Замена
П. Фрик
️️️️
E. Holten
60'
Замена
Б. Зенели
️️️️
J. Thomasen
60'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
Р. Каиб
44'
Желтая карточка
B. Ibrahim
30'
Желтая карточка
Н. Хульт
ГОЛ! 1:1!
Г. Йоханссон
Пас отдал
Э. Страуд
26'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Йегбе
Пас отдал
Р. Каиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
7
Viktor Gustafson
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
24
Рами Каиб
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
30
Майкл Байду
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
28
Isak Andersen
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
4-4-2
1
24
Петтерссон
5
3
Брорссон
6
Викстрем
22
Густавссон
21
Страуд
8
Рейкьер
14
Йоханссон
18
Бергстрем
7
3-2-3-2
31
Петтерссон
59
Йегбе
3
8
Хольмен
23
Хульт
24
Каиб
30
Байду
18
6
11
9
Абдулаи
7
19
19
7
3
Брорссон
20
20
3
Брорссон
8
Рейкьер
16
16
8
Рейкьер
9
Абдулаи
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
9
Абдулаи
18
23
Зенели
23
Зенели
18
11
17
Фрик
17
Фрик
11
24
Каиб
15
Хедлунд
15
Хедлунд
24
Каиб
Остались в запасе
Мьеллбю
Эльфсборг
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
28
Isak Andersen
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Abdullah Iqbal
ЦЗ
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
28
Isak Andersen
ЦП
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
28
Frode Aronsson
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Мьеллбю - Эльфсборг
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
30
Офсайды
1
2
Количество передач
470
257
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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