Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - ГАИС
Эльфсборг - ГАИС: обзор матча 11 августа 2024
Эльфсборг
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
2 : 1
Завершен
ГАИС
8'
М. Байду
30'
A. Cardaklija (АГ)
14'
A. Holmstrom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - ГАИС
90'
+4
Красная карточка
K. Sims
86'
Замена
L. Hedlund
️️️️
A. Wängberg
Замена
J. Thomasen
️️️️
Б. Зенели
81'
Замена
L. Östman
️️️️
Д. Абдулаи
75'
Вторая желтая
А. Касем
66'
Желтая карточка
А. Касем
63'
63'
Замена
C. Amatkarijo
️️️️
M. Çelik
63'
Замена
J. Åberg
️️️️
R. Wendin Thomasson
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
A. Cardaklija
30'
14'
ГОЛ! 1:1!
A. Holmstrom
Пас отдал
R. Wendin Thomasson
ГОЛ! 1:0!
М. Байду
Пас отдал
Н. Хульт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
30
Майкл Байду
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
21
Axel Henriksson
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
9
G. Lundgren
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
18
Jens Thomasen
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
4-3-3
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
30
Байду
6
23
Зенели
15
Хедлунд
9
Абдулаи
37
Касем
4-3-3
13
6
5
4
22
21
17
32
Ибрахим
10
18
9
23
Зенели
18
18
23
Зенели
9
Абдулаи
21
21
9
Абдулаи
5
7
7
5
6
28
28
6
10
26
26
10
Остались в запасе
Эльфсборг
ГАИС
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
17
Пер Фрик
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
33
Erik Krantz
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
17
Пер Фрик
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Эльфсборг - ГАИС
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
21
13
Офсайды
0
1
Количество передач
335
488
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
Новости команд
Все
Эльфсборг
ГАИС
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+