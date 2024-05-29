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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Хэкен
Мьеллбю - Хэкен: обзор матча 29 мая 2024
Мьеллбю
29.05.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
1 : 1
Завершен
Хэкен
6'
Я. Бергстрем
48'
В. Лунддал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Хэкен
Замена
M. Kiilerich
️️️️
Р. Викстрем
87'
79'
Замена
А. Лаюни
️️️️
Ю. Хаммар
79'
Замена
С. Хрстич
️️️️
Э. Чилуфья
65'
Замена
М. Ригор
️️️️
A. Romeo
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Лунддал
Пас отдал
Э. Чилуфья
37'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
ГОЛ! 1:0!
Я. Бергстрем
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
24
Том Петтерссон
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
8
Amane Romeo
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Мьеллбю
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
3-1-1
24
Петтерссон
6
Викстрем
25
Реслер
8
Рейкьер
18
Бергстрем
3-2-3-1-1
1
Линде
25
Хаммар
3
Ховланд
2
Лоде
3
Лунддал
7
Лаурсен
8
86
Густафсон
16
14
Чилуфья
27
Инусса
6
Викстрем
5
5
6
Викстрем
7
Лаурсен
21
Лундквист
21
Лундквист
7
Лаурсен
8
10
Ригор
10
Ригор
8
25
Хаммар
14
Лаюни
14
Лаюни
25
Хаммар
14
Чилуфья
19
Хрстич
19
Хрстич
14
Чилуфья
Остались в запасе
Мьеллбю
Хэкен
Главный тренер
Андерс Торстенссон
15
Simon Sandberg
ЦЗ
14
B. Turgott
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
Остались в запасе
15
Simon Sandberg
ЦЗ
14
B. Turgott
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Мьеллбю - Хэкен
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
10
Нарушения
19
11
Офсайды
1
1
Количество передач
279
597
Сейвы
1
0
Точность передач %
65
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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