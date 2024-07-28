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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Вестерос
Хэкен - Вестерос: обзор матча 28 июля 2024
Хэкен
28.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
4 : 0
Завершен
Вестерос
3'
З. Инусса
23'
A. Romeo
60'
А. Лаюни
89'
С. Хрстич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Вестерос
ГОЛ! 4:0!
С. Хрстич
89'
Желтая карточка
М. Ригор
77'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
71'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
М. Лоде
66'
62'
Замена
И. Диабате
️️️️
М. Ахлинви
ГОЛ! 3:0!
А. Лаюни
Пас отдал
М. Ригор
60'
58'
Желтая карточка
М. Ахлинви
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
54'
Желтая карточка
З. Инусса
37'
ГОЛ! 2:0!
A. Romeo
Пас отдал
З. Инусса
23'
ГОЛ! 1:0!
З. Инусса
Пас отдал
М. Ригор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
31
Isak Jonsson
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
2
Herman Magnusson
(К)
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Max Larsson
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
12
Viktor Granath
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Хэкен
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Вестерос
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
4
Umit Aras
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
19
Jens Magnusson
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
20
Henry Offia
ЦФ
10
Jabir Abdihakim Ali
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
4-3-1-2
1
Линде
7
Лаурсен
11
Линдберг
2
Лоде
25
Хаммар
86
Густафсон
10
Ригор
8
14
Лаюни
27
Инусса
9
3-1-4-2
1
31
2
2
70
Ахлинви
16
8
29
24
7
12
2
Лоде
3
Ховланд
3
Ховланд
2
Лоде
8
16
16
8
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
70
Ахлинви
8
Диабате
8
Диабате
70
Ахлинви
Остались в запасе
Хэкен
Вестерос
13
Sigge Jansson
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
4
Umit Aras
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
19
Jens Magnusson
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
20
Henry Offia
ЦФ
10
Jabir Abdihakim Ali
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
13
Sigge Jansson
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
Остались в запасе
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
4
Umit Aras
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
19
Jens Magnusson
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
20
Henry Offia
ЦФ
10
Jabir Abdihakim Ali
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Хэкен - Вестерос
2
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
6
17
Офсайды
2
0
Количество передач
381
407
Сейвы
7
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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