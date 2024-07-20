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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Хэкен
Вернаму - Хэкен: обзор матча 20 июля 2024
Вернаму
20.07.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
2 : 2
Завершен
Хэкен
52'
Г. Энгвалль
14'
З. Инусса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Хэкен
90'
+5
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
З. Инусса
81'
Желтая карточка
А. Лундквист
74'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Youssef
ГОЛ! 1:1!
Г. Энгвалль
52'
14'
ГОЛ! 0:1!
З. Инусса
Начало матча
Статистика матча Вернаму - Хэкен
1
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
8
Офсайды
4
0
Количество передач
507
388
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
Новости команд
Все
Вернаму
Хэкен
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
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2025.07.30 09:23
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2025.07.23 09:05
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2025.12.18 21:50
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2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
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2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
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