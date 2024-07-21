Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Мьеллбю
Эльфсборг - Мьеллбю: обзор матча 21 июля 2024
Эльфсборг
21.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
3 : 1
Завершен
Мьеллбю
51'
С. Хольмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Мьеллбю
Замена
N. Söderberg
️️️️
М. Байду
77'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
П. Фрик
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Хольмен
Пас отдал
Б. Зенели
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Мьеллбю
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Эльфсборг
24
Рами Каиб
ЛЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Мьеллбю
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
3-3-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Зенели
6
30
Байду
17
Фрик
15
Хедлунд
3-1-1
6
Викстрем
25
Реслер
24
Петтерссон
8
Рейкьер
18
Бергстрем
17
Фрик
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
17
Фрик
30
Байду
6
6
30
Байду
Остались в запасе
Эльфсборг
Мьеллбю
24
Рами Каиб
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
37
Ахмед Касем
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
37
Ахмед Касем
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Эльфсборг - Мьеллбю
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
11
Офсайды
2
2
Количество передач
316
571
Сейвы
0
5
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
Новости команд
Все
Эльфсборг
Мьеллбю
«Кайрат» – «Мьeлльбю»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Мьелльбю» и «Бораца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Мьелльбю» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Мьельбю» и «Интер Эскальдес» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
«Кайрат» – «Мьeлльбю»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Мьелльбю» и «Бораца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Мьелльбю» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Мьельбю» и «Интер Эскальдес» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+