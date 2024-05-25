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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Хэкен
ГАИС - Хэкен: обзор матча 25 мая 2024
ГАИС
25.05.2024, суббота, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
3 : 0
Завершен
Хэкен
4'
W. Milovanovic
45+2'
J. Cooper Love
57'
J. Cooper Love
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Хэкен
73'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
73'
Замена
A. Lindahl
️️️️
В. Лунддал
61'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
ГОЛ! 3:0!
J. Cooper Love
57'
46'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
С. Хрстич
ГОЛ! 2:0!
J. Cooper Love
45'
+2
36'
Желтая карточка
С. Густафсон
Желтая карточка
W. Milovanovic
30'
ГОЛ! 1:0!
W. Milovanovic
Пас отдал
J. Cooper Love
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ГАИС - Хэкен
1
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
341
504
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
Все
ГАИС
Хэкен
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
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2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
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2025.08.06 08:56
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2025.07.30 09:23
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2025.07.23 09:05
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