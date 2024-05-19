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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Эльфсборг
ГАИС - Эльфсборг: обзор матча 19 мая 2024
ГАИС
19.05.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
2 : 1
Завершен
Эльфсборг
40'
М. Байду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Эльфсборг
75'
Замена
Б. Зенели
️️️️
А. Зенели
69'
Замена
N. Söderberg
️️️️
J. Thomasen
66'
Желтая карточка
С. Хольмен
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Байду
Пас отдал
А. Касем
Начало матча
Статистика матча ГАИС - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
7
Офсайды
4
4
Количество передач
579
240
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
149
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
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ГАИС
Эльфсборг
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