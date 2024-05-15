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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Хэкен
Хальмстад - Хэкен: обзор матча 15 мая 2024
Хальмстад
15.05.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
3 : 0
Завершен
Хэкен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Хэкен
80'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Ю. Хаммар
66'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
С. Хрстич
46'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
46'
Замена
В. Лунддал
️️️️
A. Youssef
46'
Замена
М. Ригор
️️️️
A. Romeo
Начало матча
Статистика матча Хальмстад - Хэкен
Всего ударов по воротам
5
30
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
10
Офсайды
2
0
Количество передач
251
589
Сейвы
6
0
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
1
13
Удары из пределов штрафной
3
20
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
Новости команд
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Хальмстад
Хэкен
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
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