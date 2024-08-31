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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Пхохан Стилерс
Ульсан Хендэ - Пхохан Стилерс: обзор матча 31 августа 2024
Ульсан Хендэ
31.08.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
5 : 4
Завершен
Пхохан Стилерс
6'
Г. Арабидзе
36'
Г. Арабидзе
58'
Я. Кариелло
79'
G. Ludwigson
88'
К. Юнь-Квон
84'
J. Teixeira
90+3'
Т. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Пхохан Стилерс
90'
+3
ГОЛ! 5:2!
Т. Ли
Пас отдал
J. Kim
Желтая карточка
A. Esaka
90'
+1
ГОЛ! 5:1!
К. Юнь-Квон
Пас отдал
A. Esaka
88'
84'
ГОЛ! 4:1!
J. Teixeira
Желтая карточка
W. Du-Jae
83'
Замена
W. Du-Jae
️️️️
S. Ko
83'
Замена
C. Lee
️️️️
G. Ludwigson
81'
ГОЛ! 4:0!
G. Ludwigson
79'
75'
Замена
H. Kang
️️️️
S. Baek
65'
Желтая карточка
M. Jeon
61'
Замена
J. Teixeira
️️️️
J. An
61'
Замена
Т. Ли
️️️️
J. Jeong
Замена
M. Kang
️️️️
L. Jong Eun
59'
ГОЛ! 3:0!
Я. Кариелло
Пас отдал
S. Ko
58'
46'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Han
Замена
В. Ум
️️️️
Г. Арабидзе
46'
Замена
A. Esaka
️️️️
K. Yun-Gu
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Арабидзе
Пас отдал
K. Yun-Gu
36'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
12'
ГОЛ! 1:0!
Г. Арабидзе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Jaejun An
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Won Du-Jae
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Хен У
5
19
Ким Юнь-Квон
16
5
Ву-Ен
14
7
73
Юн Ил-Лок
9
Арабидзе
17
99
Кариелло
4-3-3
21
39
4
77
2
27
18
80
9
48
10
5
3
3
5
17
72
72
17
7
6
6
7
9
Арабидзе
11
Ум
11
Ум
9
Арабидзе
14
8
8
14
27
17
Ли
17
Ли
27
9
25
25
9
18
14
14
18
10
18
18
10
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Пхохан Стилерс
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Ульсан Хендэ - Пхохан Стилерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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