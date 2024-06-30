Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ
Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ: обзор матча 30 июня 2024
Пхохан Стилерс
30.06.2024, воскресенье, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
19'
L. Ho-jae (П)
25'
S. Ko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ
Желтая карточка
S. Baek
90'
+3
84'
Замена
Келвин
️️️️
M. Kim
68'
Замена
J. Si-young
️️️️
A. Esaka
Замена
J. Teixeira
️️️️
Y. Heo
68'
46'
Замена
В. Ум
️️️️
K. Yun-Gu
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
46'
25'
ГОЛ! 1:1!
S. Ko
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Ho-jae
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
80
Oberdan Alionço
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
8
A. Esaka
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
4-3-3
21
17
4
77
3
80
18
14
9
48
7
2-4-1-2
21
Хен У
20
Ки-Хи
5
14
7
10
24
73
Юн Ил-Лок
10
8
14
25
25
14
16
16
7
27
27
7
8
33
33
8
10
71
Келвин
71
Келвин
10
14
11
Ум
11
Ум
14
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Ульсан Хендэ
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
Новости команд
Все
Пхохан Стилерс
Ульсан Хендэ
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
16 сентября
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
2025.10.01 18:38
5
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
2025.06.26 00:01
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал в азиатской ЛЧ с крупной победы
2024.09.17 16:58
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
2021.01.18 19:43
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
16 сентября
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
2025.10.01 18:38
5
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
2025.06.26 00:01
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+