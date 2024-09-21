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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Сеул
Тэгу - Сеул: обзор матча 21 сентября 2024
Тэгу
21.09.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сеул
90+8'
C.
84'
S. Iljutcenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Сеул
ГОЛ! 1:1!
C.
Пас отдал
P. Se-jin
90'
+8
90'
Замена
J. Kim
️️️️
L. Rodrigues
84'
ГОЛ! 0:1!
S. Iljutcenko
Пас отдал
S. Lim
Замена
E. Silva
️️️️
K. Yoshino
84'
76'
Замена
S. Lim
️️️️
C. Young Wook
61'
Замена
S. Iljutcenko
️️️️
W.
Замена
P. Yong-hui
️️️️
J. Go
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Seung-mo Lee
ЦП
44
Willyan
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Тэгу
31
Han Tae-Hee
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
4-3-3
1
22
7
4
29
2
14
35
23
11
7
3-2-2-1-2
31
37
Ким
17
16
2
Гю-Юн
5
Аль-Араб
8
44
77
Лингард
18
20
74
74
35
9
9
35
7
58
58
7
20
13
13
20
18
7
7
18
44
90
90
44
Остались в запасе
Тэгу
Сеул
31
Han Tae-Hee
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
41
Hwang Do-yoon
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
31
Han Tae-Hee
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
41
Hwang Do-yoon
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Тэгу - Сеул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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