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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Тэджон
Сеул - Тэджон: обзор матча 14 сентября 2024
Сеул
14.09.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Тэджон
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Статистика матча Сеул - Тэджон
1
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0
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Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
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