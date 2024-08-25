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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Ульсан Хендэ
Кванджу - Ульсан Хендэ: обзор матча 25 августа 2024
Кванджу
25.08.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
87'
Я. Кариелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Ульсан Хендэ
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
90'
+1
Замена
M. Kang
️️️️
S. Shim
87'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кариелло
Пас отдал
S. Ko
Замена
️️️️
K. Choi
84'
Замена
S. Lee
️️️️
M. Lee
79'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
K. Lee
70'
65'
Замена
C. Lee
️️️️
J. Si-young
64'
Желтая карточка
J. Si-young
58'
Замена
A. Esaka
️️️️
М. Салес
46'
Замена
G. Ludwigson
️️️️
В. Ум
46'
Замена
S. Ko
️️️️
Д. Боянич
Желтая карточка
Y. Heo
41'
37'
Желтая карточка
К. Ки-Хи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
68
Yool Heo
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
6
Won Du-Jae
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
3
Min-woo Kang
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
8
A. Esaka
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
3-3-1-3
1
62
45
3
19
22
10
7
Асани
10
8
68
4-1-1-1-3
21
Хен У
20
Ки-Хи
77
33
19
Ким Юнь-Квон
95
Салес
6
Боянич
73
Юн Ил-Лок
11
Ум
6
99
Кариелло
3
3
3
3
10
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
77
3
3
77
6
Боянич
7
7
6
Боянич
33
72
72
33
95
Салес
8
8
95
Салес
11
Ум
17
17
11
Ум
Остались в запасе
Кванджу
Ульсан Хендэ
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Кванджу - Ульсан Хендэ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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