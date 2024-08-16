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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Чеджу
Сеул - Чеджу: обзор матча 16 августа 2024
Сеул
16.08.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Чеджу
23'
L. Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Чеджу
90'
Замена
J.
️️️️
C. Woon
88'
Замена
H. Jong-Mu
️️️️
S. Jin-Su
Замена
S. Lim
️️️️
C. Young Wook
87'
Замена
S. Paik
️️️️
S. Lee
81'
Желтая карточка
H. Kang
74'
67'
Замена
J. Kim
️️️️
K. Yoshio
Желтая карточка
J. Kang
62'
Желтая карточка
Я. Аль-Араб
55'
Замена
J. Kang
️️️️
S. Kang
55'
Замена
W.
️️️️
L. Rodrigues
46'
Замена
S. Iljutcenko
️️️️
Д. Лингард
46'
46'
Замена
N. Tae-Hee
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
L. Rodrigues
Пас отдал
S. Kang
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Seung-mo Lee
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
17
Park Ju-Yeong
ЦП
5
Italo
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
17
Reis
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
35
Sang-hoon Paik
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
44
Willyan
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
3-2-2-1-2
31
37
Ким
17
16
5
Аль-Араб
2
Гю-Юн
8
11
77
Лингард
18
20
3-2-4-1
1
13
26
71
23
4
5
47
17
17
19
8
35
35
8
11
50
50
11
20
44
44
20
18
7
7
18
77
Лингард
90
90
77
Лингард
19
30
30
19
47
6
6
47
17
10
10
17
13
11
11
13
Остались в запасе
Сеул
Чеджу
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
21
Chan-gi Ahn
ВР
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Сеул - Чеджу
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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