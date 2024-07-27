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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Сувон
Кванджу - Сувон: обзор матча 27 июля 2024
Кванджу
27.07.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сувон
6'
G. Tigrão
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Сувон
Желтая карточка
J. Ho-Yeon
66'
Замена
H. Kim
️️️️
G. Tigrão
60'
59'
Замена
P. Cheol-woo
️️️️
K. Sang-Yun
59'
Замена
J. Lee
️️️️
Д. Сон
ГОЛ! 1:0!
G. Tigrão
Пас отдал
Б. Микелтадзе
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Кванджу
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
2-4-2
1
62
3
10
22
11
19
68
99
Микелтадзе
3-1-2-1-2
51
5
4
2
28
Сон
8
13
10
Оливейра
7
33
Чжи Донь-Вон
11
22
22
11
13
3
3
13
28
Сон
7
7
28
Сон
Остались в запасе
Кванджу
Сувон
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
26
Jeong Min-ki
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
9
Joao Magno
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Кванджу - Сувон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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