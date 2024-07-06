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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Сеул
Чеджу - Сеул: обзор матча 06 июля 2024
Чеджу
06.07.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Сеул
8'
S. Jin-Su
89'
H. Jong-Mu
53'
S. Iljutcenko
72'
S. Iljutcenko
72'
S. Iljutcenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Сеул
Замена
K. Yoshio
️️️️
S. Jin-Su
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
H. Jong-Mu
Пас отдал
S. Jin-Su
89'
72'
ГОЛ! 1:3!
S. Iljutcenko
Пас отдал
A. Paločević
72'
ГОЛ! 1:2!
S. Iljutcenko
Пас отдал
A. Paločević
70'
Замена
A. Paločević
️️️️
Д. Лингард
Замена
H. Jong-Mu
️️️️
G. Kim
59'
53'
ГОЛ! 1:1!
S. Iljutcenko
Пас отдал
Т. Ли
46'
Замена
S. Han
️️️️
S. Kang
46'
Замена
C. Young Wook
️️️️
S. Lim
10'
Замена
Т. Ли
️️️️
S. Kang
ГОЛ! 1:0!
S. Jin-Su
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
17
Reis
ЦП
5
Italo
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Чеджу
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
18
Seong-uk Jin
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
66
Seung-gyu Han
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
4-3-1
1
3
71
13
26
17
5
28
19
4-2-1-2
26
17
37
Ким
3
16
29
11
77
Лингард
7
90
28
30
30
28
19
47
47
19
17
17
Ли
17
Ли
17
77
Лингард
26
26
77
Лингард
11
66
66
11
7
18
18
7
Остались в запасе
Чеджу
Сеул
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
21
Cheol-won Choi
ВР
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
18
Seong-uk Jin
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Чеджу - Сеул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Go Hyeong-jin, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
Посещаемость:
12409
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