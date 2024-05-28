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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Сеул
Кимчхон Сангму - Сеул: обзор матча 28 мая 2024
Кимчхон Сангму
28.05.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Сеул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Сеул
90'
+3
Замена
K. Shin-jin
️️️️
S. Han
Замена
Ч. Гю-Юн
️️️️
T. Kim
84'
72'
Замена
D. Park
️️️️
S. Iljutcenko
72'
Замена
W.
️️️️
Д. Лингард
Замена
J. Lee
️️️️
Y. Lee
71'
Замена
K. Dong-Hyun
️️️️
H. Kang
71'
Замена
M. Kim
️️️️
K. Hyeon-uk
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
3
Min-kyu Park
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
6
Won Du-Jae
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
18
Young-Jun Lee
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
35
Sang-hoon Paik
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
66
Seung-gyu Han
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Кимчхон Сангму
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Min-jun Kim
ЦП
99
Jung-min Lee
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
50
Dong-jin Park
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
44
Willyan
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
4-2-4
1
77
30
3
14
14
97
Ким
6
23
18
70
3-3-1-2
26
17
3
16
35
40
Ки Сун-Юн
66
77
Лингард
7
90
77
2
Гю-Юн
2
Гю-Юн
77
70
13
13
70
18
99
99
18
14
6
6
14
90
50
50
90
77
Лингард
44
44
77
Лингард
66
18
18
66
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Сеул
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Кимчхон Сангму - Сеул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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