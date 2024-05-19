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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Пхохан Стилерс
Сувон - Пхохан Стилерс: обзор матча 19 мая 2024
Сувон
19.05.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Пхохан Стилерс
46'
J. Seung-Won
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Пхохан Стилерс
Замена
K. Tae-han
️️️️
А. Оливейра
90'
+2
86'
Желтая карточка
O. Alionço
Желтая карточка
P. Cheol-woo
79'
74'
Желтая карточка
D. Lee
69'
Замена
K. In-Sung
️️️️
S. Baek
ГОЛ! 1:0!
J. Seung-Won
Пас отдал
А. Оливейра
46'
46'
Замена
C. Han
️️️️
J. Kim
Замена
J. Seung-Won
️️️️
K. Sang-Yun
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jae-won Lee
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
77
Wanderson
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Сувон
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
4-2-1-2
51
2
21
Кен-Вон
6
3
13
8
10
Оливейра
57
7
4-3-3
21
3
17
4
77
27
14
80
9
10
48
10
Оливейра
4
4
10
Оливейра
13
7
7
13
16
16
14
18
18
14
10
7
7
10
Остались в запасе
Сувон
Пхохан Стилерс
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Сувон - Пхохан Стилерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
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Сувон
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