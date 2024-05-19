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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Тэгу
Сеул - Тэгу: обзор матча 19 мая 2024
Сеул
19.05.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Тэгу
90+4'
S. Iljutcenko
70'
P. Yong-hui
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Тэгу
ГОЛ! 1:1!
S. Iljutcenko
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
J. Go
89'
Желтая карточка
S. Oh
89'
Замена
E. Silva
️️️️
C.
Желтая карточка
К. Сун-Юн
78'
Желтая карточка
J. Baek
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
P. Yong-hui
Пас отдал
K. Yeong-jun
69'
Замена
K. Yeong-jun
️️️️
P. Se-jin
Замена
S. Kang
️️️️
S. Lim
64'
Замена
A. Paločević
️️️️
Д. Лингард
64'
Замена
W.
️️️️
S. Kang
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
40
Park Jin-Young
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
14
Park Se-jin
ЦП
2
Jae Won Hwang
ЦП
58
Park Yong-hui
ЦФ
11
Cesinha
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
50
Dong-jin Park
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
44
Willyan
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
3-2-1-2
26
17
Ли
3
16
40
Ки Сун-Юн
11
77
Лингард
7
90
4-1-2-2
21
22
40
7
22
8
Бобсин
14
2
11
58
7
17
17
7
11
44
44
11
77
Лингард
26
26
77
Лингард
14
19
19
14
11
9
9
11
Остались в запасе
Сеул
Тэгу
21
Cheol-won Choi
ВР
50
Dong-jin Park
ЦЗ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
50
Dong-jin Park
ЦЗ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
15
Won-woo Lee
ЦЗ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Сеул - Тэгу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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