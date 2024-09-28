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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Чанчунь Ятай
Бейджин Гуоань - Чанчунь Ятай: обзор матча 28 сентября 2024
Бейджин Гуоань
28.09.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 27 тур
8 : 1
Завершен
Чанчунь Ятай
8'
Y. Cao
25'
Л. Линь
33'
F. Abreu (П)
41'
F. Abreu
51'
F. Abreu (П)
72'
H. Fang
88'
Z. Wang
90+4'
Z. Wang
44'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Чанчунь Ятай
ГОЛ! 8:1!
Z. Wang
Пас отдал
L. Yang
90'
+4
ГОЛ! 7:1!
Z. Wang
Пас отдал
F. Abreu
88'
83'
Замена
Y. Tian
️️️️
S.
79'
Замена
H. Yiran
️️️️
H. Zhang
Замена
Z. Wang
️️️️
Z. Chi
74'
Замена
B. Feng
️️️️
Л. Ли
73'
73'
Замена
Z. Yufeng
️️️️
D. Tudi
ГОЛ! 6:1!
H. Fang
72'
71'
Желтая карточка
A. Abdugheni
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
68'
Замена
H. Fang
️️️️
Y. Cao
68'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
F. Abreu
51'
46'
Замена
D. Zou
️️️️
Z. Wang
44'
ГОЛ! 4:1!
Р. Берич
Пас отдал
D. Tudi
ГОЛ! 4:0!
F. Abreu
Пас отдал
Л. Линь
41'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
F. Abreu
33'
ГОЛ! 2:0!
Л. Линь
25'
17'
Желтая карточка
M. Yuan
13'
Желтая карточка
L. Rosic
ГОЛ! 1:0!
Y. Cao
Пас отдал
Гуга
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Чанчунь Ятай
23
Zhifeng Wang
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
29
Лонг Тан
ПВ
7
Serginho
(К)
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
14
Yang Xinyang
ВР
33
Sun Guoliang
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
26
Yun Liu
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
4-3-2-1
22
4
Ли
2
32
Нгаду-Нгаджуй
37
27
6
6
11
Линь
6
Гуга
29
3-2-2-1-2
23
33
24
16
26
24
12
8
29
Тан
9
Берич
7
4
Ли
12
12
4
Ли
6
20
20
6
11
Линь
17
17
11
Линь
37
18
18
37
23
42
42
23
8
4
4
8
16
19
19
16
7
17
17
7
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Чанчунь Ятай
34
Sen Hou
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
14
Yang Xinyang
ВР
33
Sun Guoliang
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
26
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
Остались в запасе
34
Sen Hou
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Остались в запасе
14
Yang Xinyang
ВР
33
Sun Guoliang
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
26
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Бейджин Гуоань - Чанчунь Ятай
3
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
13
9
Офсайды
4
1
Количество передач
321
386
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Чанчунь Ятай
0 : 4
01.11.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Хэнань
2 : 0
19.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
27.09.2025
Циндао Хайню
Информация о матче
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
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