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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Кост
Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Кост: обзор матча 13 сентября 2024
Шаньдун Тайшань
13.09.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Циндао Вест Кост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Кост
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
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Шаньдун Тайшань
Циндао Вест Кост
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
2025.05.10 16:06
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
2024.03.31 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
2025.05.10 16:06
1
«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб
2025.04.15 12:17
1
Динамовец Нгамале получил предложение из Китая
2025.04.10 18:46
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