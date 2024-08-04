Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Шанхай Шэньхуа
Бейджин Гуоань - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 04 августа 2024
Бейджин Гуоань
04.08.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Шанхай Шэньхуа
11'
М. Нгаду-Нгаджуй
90+7'
Z. Wang
76'
С. Малеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Шанхай Шэньхуа
Желтая карточка
Z. Wang
90'
+9
ГОЛ! 2:1!
Z. Wang
Пас отдал
X. Zhang
90'
+7
Замена
Z. Wang
️️️️
F. Abreu
90'
+2
Желтая карточка
Y. He
85'
Замена
Y. He
️️️️
Л. Ли
82'
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
82'
Желтая карточка
Л. Ли
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Малеле
Пас отдал
И. Амаду
75'
Замена
С. Чан
️️️️
X. Haoyang
75'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
Y. Zexiang
Замена
X. Zhang
️️️️
Ю. Чжан
70'
65'
Замена
Х. Ван
️️️️
Т. Гао
61'
Замена
П. Си
️️️️
F.
Желтая карточка
F. Abreu
57'
Желтая карточка
Z. Chi
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
Гуга
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
18
Fernandinho
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Бейджин Гуоань
25
Arturo Cheng
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
41
Zhou Zhengkai
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
20
Yu Hanchao
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Хайцзянь Ван
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
3-3-2-2
22
4
Ли
32
Нгаду-Нгаджуй
26
27
6
6
11
Линь
6
Гуга
9
Чжан
29
4-2-2-2
24
5
Чжу
16
21
4
Цзян
17
Гао
10
Амаду
15
Ву
18
9
Луис
11
Малеле
4
Ли
3
3
4
Ли
29
20
20
29
9
Чжан
10
10
9
Чжан
8
8
11
Линь
17
17
11
Линь
21
27
Чан
27
Чан
21
16
20
20
16
17
Гао
33
Ван
33
Ван
17
Гао
18
30
Си
30
Си
18
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Шанхай Шэньхуа
25
Arturo Cheng
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
25
Arturo Cheng
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
28
Chengdong Zhang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Бейджин Гуоань - Шанхай Шэньхуа
5
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
471
394
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Jingyuan Jin, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Новости команд
Все
Бейджин Гуоань
Шанхай Шэньхуа
Бывший помощник Слуцкого назвал тренера диктатором
3 ноября
Слуцкого в Китае преследовала женщина: «Вот она, вот она!»
3 ноября
5
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
27 сентября
10
Ерохин одним словом описал трофей «Зенита» в Китае
27 сентября
6
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
27 сентября
35
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
11 января
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
2025.07.19 16:38
3
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
2025.03.01 16:43
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
2024.08.22 18:42
2
Бывший помощник Слуцкого назвал тренера диктатором
3 ноября
Слуцкого в Китае преследовала женщина: «Вот она, вот она!»
3 ноября
5
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
27 сентября
10
Ерохин одним словом описал трофей «Зенита» в Китае
27 сентября
6
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
27 сентября
35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+