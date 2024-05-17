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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чанчунь Ятай - Бейджин Гуоань
Чанчунь Ятай - Бейджин Гуоань: обзор матча 17 мая 2024
Чанчунь Ятай
17.05.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Бейджин Гуоань
67'
Гильерме
90+9'
П. Зули (П)
30'
F. Abreu
90+3'
F. Abreu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чанчунь Ятай - Бейджин Гуоань
Замена
Y. Liu
️️️️
Л. Тан
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Зули
90'
+9
Желтая карточка
W. Yu
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
F. Abreu
Пас отдал
M. Traoré
Замена
Y. Tian
️️️️
Р. Берич
89'
80'
Желтая карточка
L. Ke
80'
Замена
Z. Wang
️️️️
L. Ke
76'
Желтая карточка
Л. Линь
Желтая карточка
Гильерме
74'
71'
Замена
Л. Линь
️️️️
Y. He
71'
Замена
D. Yu
️️️️
Гуга
ГОЛ! 1:1!
Гильерме
67'
63'
Замена
H. Fang
️️️️
L. Yang
Замена
Гильерме
️️️️
Z. Yufeng
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
F. Abreu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Zhifeng Wang
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
29
Лонг Тан
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
17
Liyu Yang
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Чанчунь Ятай
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
12
Гильерме
АП
17
Yuda Tian
ЦФ
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
3-3-1-1
23
5
4
26
18
19
44
Зули
29
Тан
9
Берич
4-1-1-3
34
32
Нгаду-Нгаджуй
3
2
4
Ли
8
6
Гуга
29
9
Чжан
17
29
Тан
26
26
29
Тан
19
12
Гильерме
12
Гильерме
19
9
Берич
17
17
9
Берич
6
Гуга
22
22
6
Гуга
8
20
20
8
3
11
Линь
11
Линь
3
17
18
18
17
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Бейджин Гуоань
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
22
Jiaqi Han
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
Остались в запасе
22
Jiaqi Han
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Чанчунь Ятай - Бейджин Гуоань
2
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Нарушения
13
9
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Чанчунь Ятай
0 : 4
01.11.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Хэнань
2 : 0
19.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
27.09.2025
Циндао Хайню
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
Новости команд
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Чанчунь Ятай
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