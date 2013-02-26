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Циндао Хайню
Шанхай Порт
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
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Последние матчи
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Циндао Хайню
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Циндао Хайню - Шанхай Порт: обзор матча 01 мая 2024

Циндао Хайню
01.05.2024, среда, 13:00
Китай. Суперлига, 9 тур
0 : 5
Матч завершен
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Шанхай Порт
27' В. Лей
30' G.
60' G.
78' S. Wang
87' В. Лей
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Хайню - Шанхай Порт
Матч завершен
87'
ГОЛ! 0:5
Ву Лей
84'
Замена
Will Donkin ️️️️➡️️ Gustavo
Желтая карточка
Jinbao Zhong
81'
Замена
Jinbao Zhong ️️️️➡️️ Wei Long
79'
Замена
Diego Lopes ️️️️➡️️ Эванс Кангва
79'
78'
ГОЛ! 0:4
Shenchao Wang
78'
Замена
Feng Jing ️️️️➡️️ Oscar
Желтая карточка
Hailong Li
77'
71'
Замена
Lu Wenjun ️️️️➡️️ Матиас Варгас
71'
Замена
Матеус Хусса ️️️️➡️️ Лео Читтадини
71'
Замена
Xing Chen ️️️️➡️️ Shuai Li
Замена
Zhang Wei ️️️️➡️️ Martin Boakye
71'
Замена
Wang Zihao ️️️️➡️️ Chen Chunxin
71'
60'
ГОЛ! 0:3
Gustavo
30'
ГОЛ! 0:2
Gustavo
27'
ГОЛ! 0:1
Ву Лей
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К) ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Elvis Sarić
ЦП
32
Wei Long
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
8
Oscar
(К) ЦП
16
Синь Сю
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
30
Jinbao Zhong
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
17
Hu Jinghang
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Guan He
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Матеус Хусса
ОП
17
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
3-2-5
28
33
16
4
Милович
25
3
10
Кангва
32
11
12
7
3-4-2-1
1
Янь
13
3
Браунинг
4
8
16
Сю
18
Читтадини
32
10
Варгас
7
Лей
9
32
30
30
32
12
18
18
12
11
38
38
11
10
Кангва
20
20
10
Кангва
32
31
31
32
18
Читтадини
22
Хусса
22
Хусса
18
Читтадини
9
17
17
9
Остались в запасе
Циндао Хайню
Шанхай Порт
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
17
Hu Jinghang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
12
Wei Chen
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Guan He
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
17
Hu Jinghang
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
2
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Guan He
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Циндао Хайню - Шанхай Порт
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
14
Офсайды
3
3
Количество передач
304
710
Сейвы
5
6
Точность передач %
76
92
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wei Wang, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
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- : -
05.05.2024
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- : -
05.05.2024
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- : -
05.05.2024
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- : -
04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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