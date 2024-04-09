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Шэньчжэнь Пенг Сити
Циндао Хайню
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Шэньчжэнь Пенг Сити
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню
Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню: обзор матча 26 апреля 2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
26.04.2024, пятница, 14:00
Китай. Суперлига, 8 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Циндао Хайню
57'
Т. Андраде (П)
5'
L. Junshuai
9'
Э. Кангва (П)
23'
M. Boakye
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню
Матч завершен
90'
Замена
Zhang Wei
️️️️➡️️
Эванс Кангва
90'
Замена
Hu Jinghang
️️️️➡️️
Martin Boakye
81'
Желтая карточка
Dong Xu
Желтая карточка
Yu Rui
76'
68'
Желтая карточка
Elvis Sarić
67'
Замена
Liu Jiashen
️️️️➡️️
Wei Long
ГОЛ с пенальти! 1:3
Тиаго Андраде
57'
Замена
Мэтт Орр
️️️️➡️️
Zhu Baojie
57'
54'
Замена
Jinbao Zhong
️️️️➡️️
Chen Chunxin
Пенальти не реализован
Samuel Armenteros
45'
+6
37'
Желтая карточка
Wei Long
28'
Желтая карточка
Liu Junshuai
23'
ГОЛ! 0:3
Martin Boakye
9'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Эванс Кангва
5'
ГОЛ! 0:1
Liu Junshuai
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
7
Тиаго Андраде
ЛВ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К)
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
24
Dong Xu
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
32
Wei Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Шэньчжэнь Пенг Сити
19
Мэтт Орр
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
38
Zhang Wei
ЦФ
17
Hu Jinghang
ЦФ
1-1
7
Андраде
9
3-2-5
28
25
24
4
Милович
3
16
32
12
7
11
10
Кангва
19
Орр
19
Орр
32
33
33
32
12
30
30
12
10
Кангва
38
38
10
Кангва
11
17
17
11
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Циндао Хайню
Главный тренер
Хесус Тато
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню
1
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
20
Офсайды
2
2
Количество передач
438
270
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
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Информация о матче
Главный судья:
Jingyuan Jin, China
Стадион:
Longquanyi Stadium, Chengdu
Китай. Суперлига
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Циндао Вест Кост
- : -
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- : -
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Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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- : -
05.05.2024
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