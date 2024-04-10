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Циндао Хайню
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Циндао Хайню
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
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Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
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Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
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Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал
Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 14 апреля 2024
Циндао Хайню
14.04.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
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Чжэцзян Профешионал
7'
D. Xu
82'
N. Hang Leung (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал
Матч завершен
Замена
Hu Jinghang
️️️️➡️️
Эванс Кангва
90'
Замена
Zhang Wei
️️️️➡️️
Martin Boakye
90'
Замена
Liu Jiashen
️️️️➡️️
Hailong Li
87'
Замена
Wang Zihao
️️️️➡️️
Jinbao Zhong
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:0
Nok Hang Leung
82'
79'
Замена
Abdusalam Ablikim
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
Желтая карточка
Hailong Li
78'
59'
Замена
Жан-Эврард Куасси
️️️️➡️️
Tixiang Li
59'
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
Junsheng Yao
ГОЛ! 1:0
Dong Xu
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К)
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
24
Dong Xu
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
30
Jinbao Zhong
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
32
Wei Long
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
6
Junsheng Yao
ЦП
22
Cheng Jin
(К)
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
45
Leonardo
ЦП
10
Tixiang Li
ЦП
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
17
Hu Jinghang
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
9
Di Gao
ЦФ
3-2-5
28
24
4
Милович
25
16
3
10
Кангва
11
32
7
30
4-5-1
1
28
2
19
4
6
29
45
10
22
7
16
33
33
16
30
18
18
30
11
38
38
11
10
Кангва
17
17
10
Кангва
7
18
18
7
10
17
Куасси
17
Куасси
10
6
9
9
6
Остались в запасе
Циндао Хайню
Чжэцзян Профешионал
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
33
Bo Zhao
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
21
Fan Jinming
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Циндао Хайню - Чжэцзян Профешионал
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
252
620
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Shunqi Tang, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
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- : -
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- : -
05.05.2024
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- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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