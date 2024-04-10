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Мэйчжоу Хакка
Циндао Хайню
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
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Мэйчжоу Хакка
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Мэйчжоу Хакка - Циндао Хайню
Мэйчжоу Хакка - Циндао Хайню: обзор матча 10 апреля 2024
Мэйчжоу Хакка
10.04.2024, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
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Циндао Хайню
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Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Мэйчжоу Хакка - Циндао Хайню
Матч завершен
90'
+3
Замена
Hu Jinghang
️️️️➡️️
Эванс Кангва
90'
+1
Желтая карточка
Dong Xu
Желтая карточка
Liao Junjian
83'
Замена
Chaosheng Yang
️️️️➡️️
Weihui Rao
81'
Замена
Li Yongjia
️️️️➡️️
Jie Chen
80'
Замена
Zhechao Chen
️️️️➡️️
Li Ning
73'
67'
Замена
Elvis Sarić
️️️️➡️️
Chen Chunxin
Замена
Hongbo Yin
️️️️➡️️
Yihu Yang
59'
Желтая карточка
Rooney Wankewai
54'
48'
Желтая карточка
Jinbao Zhong
14'
Желтая карточка
Chen Chunxin
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
31
Weihui Rao
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
6
Liao Junjian
(К)
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
29
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
14
Li Ning
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К)
ВР
4
Милош Милович
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
24
Dong Xu
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
30
Jinbao Zhong
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
32
Wei Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
38
Li Yongjia
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
8
Tyrone Conraad
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
38
Zhang Wei
ЦФ
17
Hu Jinghang
ЦФ
3-2-3-1
18
17
6
3
31
29
Юэ
14
30
27
Косович
9
3-2-5
28
25
24
3
4
Милович
16
30
11
32
12
10
Кангва
14
15
15
14
30
38
38
30
17
10
10
17
31
16
16
31
12
7
7
12
10
Кангва
17
17
10
Кангва
Остались в запасе
Мэйчжоу Хакка
Циндао Хайню
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
12
Congyao Yin
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
8
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
38
Zhang Wei
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
12
Congyao Yin
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
8
Tyrone Conraad
ЦФ
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
38
Zhang Wei
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Циндао Хайню
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
463
291
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Xing Guan, China
Стадион:
Wuhua Olympic Sports Center, Meizhou
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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