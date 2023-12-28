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Циндао Хайню
Шаньдун Тайшань
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
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Все
Циндао Хайню
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань

Циндао Хайню - Шаньдун Тайшань: обзор матча 05 апреля 2024

Циндао Хайню
05.04.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шаньдун Тайшань
90+1' P. Delgado
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Хайню - Шаньдун Тайшань
Матч завершен
Замена
Zhang Wei ️️️️➡️️ Chen Chunxin
90' +7
Замена
Song Wenjie ️️️️➡️️ Эванс Кангва
90' +7
Желтая карточка
Chen Chunxin
90' +3
90' +1
ГОЛ! 0:1
P. Delgado
Замена
Xingyu Ma ️️️️➡️️ Jinbao Zhong
87'
78'
Замена
Xinli Peng ️️️️➡️️ Lisheng Liao
78'
Замена
P. Delgado ️️️️➡️️ Fernandinho
Замена
Wang Zihao ️️️️➡️️ Hu Jinghang
69'
60'
Замена
Zheng Zheng ️️️️➡️️ Jinhao Bi
Желтая карточка
Dong Xu
45' +2
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К) ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
24
Dong Xu
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
30
Jinbao Zhong
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
32
Wei Long
ЦП
17
Hu Jinghang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
32
Fernandinho
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Lisheng Liao
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
9
Кризан
(К) ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Циндао Хайню
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
25
Xinli Peng
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
3-2-4-1
28
25
24
4
Милович
16
3
10
Кангва
11
32
30
17
4-4-2
26
31
35
24
11
Лю
10
Казаишвили
20
17
32
7
9
Кризан
12
12
30
8
8
30
17
18
18
17
38
38
10
Кангва
19
19
10
Кангва
24
5
5
24
20
25
25
20
32
8
8
32
Остались в запасе
Циндао Хайню
Шаньдун Тайшань
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
37
Xiang Ji
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Циндао Хайню - Шаньдун Тайшань
2
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
323
492
Сейвы
6
2
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Текущие
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Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
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