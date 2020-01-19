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Циндао Хайню
Чанчунь Ятай
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
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Последние матчи
Все
Циндао Хайню
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай

Циндао Хайню - Чанчунь Ятай: обзор матча 08 марта 2024

Циндао Хайню
08.03.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чанчунь Ятай
61' Гильерме
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Хайню - Чанчунь Ятай
Матч завершен
Желтая карточка
Liu Junshuai
90' +3
90'
Желтая карточка
Zhifeng Wang
Замена
Diego Lopes ️️️️➡️️ Эванс Кангва
79'
Желтая карточка
Jinbao Zhong
75'
71'
Замена
Sabit Abdusalam ️️️️➡️️ Huachen Zhang
66'
Замена
Abduhamit Abdugheni ️️️️➡️️ Zhiyu Yan
Замена
Song Wenjie ️️️️➡️️ Zhang Wei
63'
Замена
Zheng Long ️️️️➡️️ Hu Jinghang
63'
61'
ГОЛ! 0:1
Гильерме
56'
Замена
Jinxian Wang ️️️️➡️️ Петер Зули
Замена
Ning Jiang ️️️️➡️️ Wei Long
46'
Замена
Jinbao Zhong ️️️️➡️️ Elvis Sarić
33'
Желтая карточка
Dong Xu
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К) ВР
24
Dong Xu
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Elvis Sarić
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
32
Wei Long
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
17
Hu Jinghang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Чанчунь Ятай
28
Zhifeng Wang
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
4
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
19
Liao Chengjian
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
40
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
23
Yake Wu
ВР
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
7
Yun Liu
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
13
Changcheng Cheng
ЦФ
4-4-2
28
24
3
16
4
Милович
10
Кангва
11
32
7
17
38
4-3-2-1
28
26
4
5
24
19
44
Зули
6
29
Тан
40
Гильерме
9
Берич
17
27
27
17
32
21
21
32
7
30
30
7
38
19
19
38
10
Кангва
20
20
10
Кангва
24
2
2
24
6
30
30
6
44
Зули
8
8
44
Зули
Остались в запасе
Циндао Хайню
Чанчунь Ятай
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
12
Chen Chunxin
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
42
Dehai Zou
ВР
23
Yake Wu
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
7
Yun Liu
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
13
Changcheng Cheng
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
12
Chen Chunxin
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
Остались в запасе
42
Dehai Zou
ВР
23
Yake Wu
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
7
Yun Liu
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
13
Changcheng Cheng
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Янь Чень
Статистика матча Циндао Хайню - Чанчунь Ятай
3
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
19
9
Офсайды
1
3
Количество передач
440
519
Сейвы
0
5
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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