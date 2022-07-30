Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Унион Эспаньола
Универсидад де Чили
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
30 июля 2022, 10:56
1
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
28 июля 2022, 10:00
1
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
30 июня 2022, 09:41
1
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
29 июня 2022, 01:20
2
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
30 июля 2022, 10:56
1
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
28 июля 2022, 10:00
1
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
30 июня 2022, 09:41
1
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
29 июня 2022, 01:20
2
Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»
14 мая 2016, 17:34
1
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Больше новостей
Последние матчи
Все
Унион Эспаньола
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили

Унион Эспаньола - Универсидад де Чили: обзор матча 08 апреля 2024

Унион Эспаньола
08.04.2024, понедельник, 03:00
Чили. Примера, 22 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Универсидад де Чили
56' M. Guerrero
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Унион Эспаньола - Универсидад де Чили
Матч завершен
Вторая желтая
Emiliano Vecchio
90' +10
90' +7
Замена
Federico Mateos ️️️️➡️️ Leandro Fernández
90' +3
Желтая карточка
Fabián Hormazábal
Желтая карточка
Franco Torgnascioli
89'
Желтая карточка
Valentin Adamo
88'
Замена
Nicolás Peñailillo ️️️️➡️️ Stefano Magnasco
86'
Замена
Bastián Yáñez ️️️️➡️️ Pablo Aránguiz
86'
84'
Желтая карточка
Marcelo Morales
Замена
Fernando Ovelar ️️️️➡️️ Ignacio Núñez
77'
Замена
Valentin Adamo ️️️️➡️️ Franco Frías
60'
56'
ГОЛ! 0:1
Maximiliano Guerrero
55'
Замена
Luciano Pons ️️️️➡️️ Nicolás Guerra
40'
Желтая карточка
Nicolás Guerra
24'
Желтая карточка
Leandro Fernández
Желтая карточка
Emiliano Vecchio
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Эспаньола
25
Franco Torgnascioli
ВР
26
Bastián Roco
ЦЗ
16
Simón Ramírez
ЦЗ
10
Emiliano Vecchio
(К) ЦП
14
Ignacio Núñez
ЦП
8
Pablo Aránguiz
ЦП
5
Diego González
ЦП
20
Franco Frías
ЦП
29
Stefano Magnasco
ЦП
11
Ariel Uribe
ЦП
28
Jonathan Villagra
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К) ЦП
8
Israel Poblete
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Унион Эспаньола
13
José Martín Ballesteros
ВР
18
Nicolás Peñailillo
ЦЗ
22
Bastián Yáñez
ЦЗ
19
Valentin Adamo
ЦЗ
30
José Tiznado
ЦП
34
Fernando Ovelar
ЦП
6
Bruno Jauregui
ЦП
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
20
Federico Mateos
ЦП
18
Luciano Pons
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
2-5-3
25
26
16
20
29
11
28
5
8
14
10
4-3-2
25
Кастельон
17
14
2
22
7
21
8
11
9
29
18
18
29
8
22
22
8
20
19
19
20
14
34
34
14
9
20
20
9
11
18
18
11
Остались в запасе
Унион Эспаньола
Универсидад де Чили
13
José Martín Ballesteros
ВР
30
José Tiznado
ЦП
6
Bruno Jauregui
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Остались в запасе
13
José Martín Ballesteros
ВР
30
José Tiznado
ЦП
6
Bruno Jauregui
ЦП
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
6
Renato Cordero
ЦП
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Мигель Понсе
Главный тренер
Густаво Альварес
Статистика матча Унион Эспаньола - Универсидад де Чили
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
8
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
412
338
Сейвы
0
5
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Diego Flores, Chile
Стадион:
Santa Laura, Santiago
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+