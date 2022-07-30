Унион Эспаньола

Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой