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О'Хиггинс
Эвертон Винья-дель-Мар
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О'Хиггинс
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
О'Хиггинс - Эвертон Винья-дель-Мар
О'Хиггинс - Эвертон Винья-дель-Мар: обзор матча 03 марта 2024
О'Хиггинс
03.03.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 18 тур
1 : 1
Матч завершен
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Эвертон Винья-дель-Мар
59'
A. Castillo
13'
M. Campos López
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол О'Хиггинс - Эвертон Винья-дель-Мар
Матч завершен
Желтая карточка
Octavio Bianchi
90'
+2
Замена
Brian Torrealba
️️️️➡️️
Juan Fuentes
82'
Замена
Diego Buonanotte
️️️️➡️️
Bryan Rabello
82'
80'
Замена
Omar Fernández
️️️️➡️️
Nicolás Baeza
Замена
Yerko Leiva
️️️️➡️️
Simón Contreras
74'
Замена
Octavio Bianchi
️️️️➡️️
Arnaldo Castillo
74'
68'
Замена
Mitchell Wassenne
️️️️➡️️
Braian Martínez
68'
Замена
Rodrigo Contreras
️️️️➡️️
Federico Martinez
ГОЛ! 1:1
Arnaldo Castillo
59'
58'
Замена
Benjamín Berríos
️️️️➡️️
Felipe Villagrán
Желтая карточка
Juan Fuentes
57'
26'
Желтая карточка
Felipe Villagrán
13'
ГОЛ! 0:1
Matías Campos López
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
О'Хиггинс
22
Nicolás Peranic
ВР
6
Juan Fuentes
(К)
ЦЗ
14
Juan Ignacio Díaz
ЦЗ
26
Леонель Мосевич
ЦЗ
5
Camilo Moya
ЦП
29
Simón Contreras
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
15
Antonio Díaz
ЦФ
9
Arnaldo Castillo
ЦФ
7
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Esteban Calderón
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
16
Kevin Méndez
ЦЗ
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
23
Tomás Astaburuaga
ЦЗ
3
Felipe Campos
ЦЗ
7
Federico Martinez
ЦП
20
Felipe Villagrán
ЦП
6
Álvaro Madrid
(К)
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
29
Braian Martínez
ЦФ
9
Matías Campos López
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
О'Хиггинс
1
Diego Carreño
ВР
17
Moisés González
ЦЗ
4
Pedro Navarro
ЦЗ
23
Brian Torrealba
ЦЗ
21
Octavio Bianchi
ЦП
8
Yerko Leiva
ЦП
18
Diego Buonanotte
ЦП
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
8
Axl Rios
ЦП
21
Benjamín Berríos
ЦП
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
22
Omar Fernández
ЦФ
3-3-4
22
6
14
26
Мосевич
5
29
10
15
28
7
9
4-3-3
1
4
23
3
16
7
20
6
9
29
14
6
23
23
6
9
21
21
9
29
8
8
29
10
18
18
10
20
21
21
20
7
27
27
7
29
15
15
29
14
22
22
14
Остались в запасе
О'Хиггинс
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Diego Carreño
ВР
17
Moisés González
ЦЗ
4
Pedro Navarro
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
17
Claudio González
ВР
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
8
Axl Rios
ЦП
Главный тренер
Франсиско Менегини
Остались в запасе
1
Diego Carreño
ВР
17
Moisés González
ЦЗ
4
Pedro Navarro
ЦЗ
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
8
Axl Rios
ЦП
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Главный тренер
Франсиско Менегини
Статистика матча О'Хиггинс - Эвертон Винья-дель-Мар
2
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
14
9
Офсайды
6
1
Количество передач
281
427
Сейвы
2
4
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gaston Philippe, Chile
Стадион:
El Teniente, Rancagua
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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