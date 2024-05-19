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Расписание матчей
Чили. Примера
Универсидад де Чили - Универсидад Католика
Универсидад де Чили - Универсидад Католика: обзор матча 19 мая 2024
Универсидад де Чили
19.05.2024, воскресенье, 00:30
Чили. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Универсидад Католика
9'
L. Fernández
22'
А. Аравена
61'
F. Zampedri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад де Чили - Универсидад Католика
90'
+7
Желтая карточка
Э. Мена
Желтая карточка
F. Mateos
90'
+2
90'
+1
Замена
Х. Торрес
️️️️
А. Аравена
90'
+1
Замена
N. Castillo
️️️️
F. Zampedri
90'
Замена
Г. Сото
️️️️
C. Cuevas
Замена
F. Mateos
️️️️
М. Герреро
84'
82'
Желтая карточка
C. Cuevas
80'
Замена
C. Montes
️️️️
Г. Тапия
79'
Желтая карточка
L. Menossi
Замена
М. Сепульведа
️️️️
I. Poblete
76'
69'
Замена
L. Menossi
️️️️
A. Farías
63'
Желтая карточка
F. Zampedri
61'
ГОЛ! 1:2!
F. Zampedri
Пас отдал
B. Ampuero
32'
Желтая карточка
B. Ampuero
Желтая карточка
M. Zaldivia
29'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Аравена
Пас отдал
Э. Мена
Желтая карточка
M. Morales
12'
11'
Желтая карточка
A. Farías
ГОЛ! 1:0!
L. Fernández
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
17
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
8
Israel Poblete
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
7
Максимилиано Герреро
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
30
Cristian Palacios
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Универсидад Католика
31
Томас Жилье
ВР
3
Эугенио Мена
ЛЗ
19
Branco Ampuero
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
ЦЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
5
Agustín Farías
ЦП
15
Cristian Cuevas
ЦП
2
D. Gonzalez
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
9
Fernando Zampedri
(К)
ЦФ
33
Гонсало Тапия
ЦФ
Главный тренер
Николас Нуньес
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
16
Матиас Сепульведа
ЦП
28
Federico Mateos
ЦП
7
Nicolás Guerra
ЦФ
27
Luciano Pons
ЦФ
Универсидад Католика
17
Гильермо Сото
ЛЗ
5
Lucas Menossi
ЦП
99
Хоакин Торрес
ПВ
24
Alfonso Parot
ЦФ
11
C. Montes
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
3-2-3-2
25
Кастельон
17
Ормасабаль
22
2
14
3
8
21
7
Герреро
30
9
3-3-4
31
Жилье
19
24
3
Мена
19
Пиньярес
5
15
33
Тапия
9
28
Аравена
2
8
16
Сепульведа
16
Сепульведа
8
7
Герреро
28
28
7
Герреро
15
17
Сото
17
Сото
15
5
5
5
5
28
Аравена
99
Торрес
99
Торрес
28
Аравена
33
Тапия
11
11
33
Тапия
9
30
30
9
Остались в запасе
Универсидад де Чили
Универсидад Католика
1
Cristopher Toselli
ВР
7
Nicolás Guerra
ЦФ
27
Luciano Pons
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
24
Alfonso Parot
ЦФ
Главный тренер
Николас Нуньес
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
7
Nicolás Guerra
ЦФ
27
Luciano Pons
ЦФ
Остались в запасе
24
Alfonso Parot
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Главный тренер
Николас Нуньес
Статистика матча Универсидад де Чили - Универсидад Католика
3
7
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Нарушения
14
12
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
2
Матчи команд
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 29 тур
Депортес Консепсьон
- : -
30.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
О'Хиггинс
0 : 1
22.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 25 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад де Чили
6 : 0
12.10.2026
Ньюбленсе
Универсидад Католика
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
3 : 0
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад Католика
3 : 0
08.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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