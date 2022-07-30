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Унион Эспаньола
Универсидад Католика
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
24 января, 13:45
1
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
24 января, 10:46
0
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
17 января, 13:21
0
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
16 января, 23:11
0
«Балтика» продала чилийского защитника
13 января, 10:10
0
Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
30 июля 2022, 10:56
1
ЦСКА согласовал трансфер Мендеса за 2,5 миллиона (La Tercera)
28 июля 2022, 10:00
1
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
30 июня 2022, 09:41
1
ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса
29 июня 2022, 01:20
2
Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»
14 мая 2016, 17:34
1
«Сочи» подтвердил переход чилийского хавбека
24 января, 13:45
1
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
24 января, 10:46
0
«Балтика» подтвердила трансфер чилийского защитника
17 января, 13:21
0
Защитник сборной Чили покинул «Балтику»
16 января, 23:11
0
«Балтика» продала чилийского защитника
13 января, 10:10
0
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Последние матчи
Все
Унион Эспаньола
Универсидад Католика
Чили. Примера, 6 тур
Уачипато
0 : 0
30.03.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Универсидад Католика
2 : 0
06.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Универсидад Католика
2 : 0
06.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 6 тур
Уачипато
0 : 0
30.03.2024
Универсидад Католика

Унион Эспаньола - Универсидад Католика: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Унион Эспаньола
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 11 тур
- : -
Не начался
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П1
2.2
Х
3.5
П2
2.9
Реклама, 18+
Универсидад Католика
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Унион Эспаньола - Универсидад Католика
Всего ударов по воротам
0
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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