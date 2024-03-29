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Аудакс Итальяно
Кобресаль
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Аудакс Итальяно - Кобресаль
Аудакс Итальяно - Кобресаль: обзор матча 30 апреля 2024
Аудакс Итальяно
30.04.2024, вторник, 03:30
Чили. Примера, 10 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кобресаль
52'
D. Céspedes
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аудакс Итальяно - Кобресаль
Матч завершен
82'
Замена
Leandro Navarro
️️️️➡️️
Leonardo Valencia
66'
Замена
Cristopher Mesías
️️️️➡️️
Gastón Lezcano
66'
Замена
Franco García
️️️️➡️️
Felipe Barrientos
Желтая карточка
Oliver Rojas
61'
Замена
Oliver Rojas
️️️️➡️️
Germán Guiffrey
61'
Замена
Lautaro Palacios
️️️️➡️️
Alessandro Riep
61'
54'
Желтая карточка
Guillermo Pacheco
52'
ГОЛ! 0:1
Diego Céspedes
42'
Желтая карточка
Francisco Alarcón
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аудакс Итальяно
23
Óscar Ustari
(К)
ВР
7
Nicolás Fernández
ЦЗ
6
Germán Guiffrey
ЦЗ
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
26
Guillermo Ortíz
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
15
Emanuel Cecchini
ЦП
22
Alessandro Riep
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
5
Francisco Alarcón
ЦЗ
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
10
Leonardo Valencia
ЦФ
19
Sergio Carrasco
ЦФ
18
César Munder
ЦФ
11
Gastón Lezcano
(К)
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
2
Oliver Rojas
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
9
Lautaro Palacios
ЦФ
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
8
Leandro Navarro
ЦП
14
Franco García
ЦП
13
Cristopher Mesías
ЦП
9
Diego Coelho
ЦФ
17
Franco Lobos
ЦФ
3-2-3-1
23
3
26
8
6
7
15
22
11
20
3-2-4
22
5
7
23
6
28
11
18
19
10
6
2
2
6
22
9
9
22
10
8
8
10
6
14
14
6
11
13
13
11
Остались в запасе
Аудакс Итальяно
Кобресаль
25
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
12
Alejandro Santander
ВР
9
Diego Coelho
ЦФ
17
Franco Lobos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Остались в запасе
25
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
9
Diego Coelho
ЦФ
17
Franco Lobos
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Главный тренер
Густаво Уэрта
Статистика матча Аудакс Итальяно - Кобресаль
1
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
8
11
Офсайды
2
0
Количество передач
540
263
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Diaz, Chile
Стадион:
Estadio Municipal de La Florida, La Florida
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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