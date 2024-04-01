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Ньюбленсе
Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Ньюбленсе - Кобрелоа
Ньюбленсе - Кобрелоа: обзор матча 28 апреля 2024
Ньюбленсе
28.04.2024, воскресенье, 00:30
Чили. Примера, 10 тур
6 : 0
Матч завершен
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Кобрелоа
22'
F. Moya
34'
J. Campusano
45+1'
L. Reyes (П)
45+4'
G. Graciani
49'
B. Cerezo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ньюбленсе - Кобрелоа
Матч завершен
Желтая карточка
Alex Valdés
87'
85'
Замена
Marco Borgnino
️️️️➡️️
Agustín Mulet
Замена
Iván Rozas
️️️️➡️️
Lorenzo Reyes
77'
Замена
Matías Plaza
️️️️➡️️
Gabriel Graciani
77'
Замена
Alex Valdés
️️️️➡️️
Manuel Rivera
71'
Желтая карточка
Carlos Labrín
70'
Замена
Cristopher Medina
️️️️➡️️
Bernardo Cerezo
64'
Желтая карточка
Bernardo Cerezo
60'
ГОЛ! 5:0
Bernardo Cerezo
49'
46'
Замена
Mario Sandoval
️️️️➡️️
Marco Campagnaro
ГОЛ! 4:0
Gabriel Graciani
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Cristián Insaurralde
ГОЛ с пенальти! 3:0
Lorenzo Reyes
45'
+1
41'
Желтая карточка
Rivaldo Hernández
ГОЛ! 2:0
Jovany Campusano
34'
30'
Вторая желтая
G. Rodriguez
30'
Желтая карточка
G. Rodriguez
28'
Желтая карточка
Agustín Mulet
ГОЛ! 1:0
Flavio Moya
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
14
Jovany Campusano
ЦЗ
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
2
Carlos Labrín
ЦЗ
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
5
Rafael Caroca
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
6
Lorenzo Reyes
(К)
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Кобрелоа
22
Nicolás Avellaneda
ВР
2
Jorge Espejo
ЦЗ
21
Rivaldo Hernández
ЦЗ
7
Cristián Insaurralde
ЦЗ
4
Bastian Tapia
ЦЗ
15
Marco Campagnaro
ЦП
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
24
Luis García
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
21
Cristopher Medina
ЦЗ
19
Alex Valdés
ЦП
4
Osvaldo Bosso
ЦП
10
Iván Rozas
ЦП
22
Matías Plaza
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
10
Marco Borgnino
ЦП
20
Mario Sandoval
ЦП
17
Christian Bravo
ЦФ
4-4-1
1
14
2
18
20
5
6
28
27
26
4-3-1
22
21
7
4
2
15
5
32
24
18
21
21
18
28
19
19
28
6
10
10
6
20
22
22
20
32
10
10
32
15
20
20
15
Остались в запасе
Ньюбленсе
Кобрелоа
30
Diego Tapia
ВР
4
Osvaldo Bosso
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
1
Hugo Araya
ВР
17
Christian Bravo
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
4
Osvaldo Bosso
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
17
Christian Bravo
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Статистика матча Ньюбленсе - Кобрелоа
3
1
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
9
Офсайды
2
0
Количество передач
557
428
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Juan Sepulveda,
Стадион:
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillan
Чили. Примера
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Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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