Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Уачипато
Универсидад де Чили
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Больше новостей
Последние матчи
Все
Уачипато
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Универсидад де Чили
Уачипато - Универсидад де Чили: обзор матча 28 апреля 2024
Уачипато
28.04.2024, воскресенье, 22:00
Чили. Примера, 10 тур
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Универсидад де Чили
26'
L. Fernández
36'
C. Palacios
60'
C. Palacios
88'
L. Pons
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уачипато - Универсидад де Чили
Матч завершен
Желтая карточка
G. Montes
90'
+2
90'
Замена
Pedro Emanuel Ojeda
️️️️➡️️
Marcelo Díaz
88'
ГОЛ! 0:4
Luciano Pons
87'
Замена
Luciano Pons
️️️️➡️️
Cristian Palacios
76'
Замена
Federico Mateos
️️️️➡️️
Maximiliano Guerrero
68'
Желтая карточка
Ignacio Tapia
Желтая карточка
C. Martinez
66'
60'
ГОЛ! 0:3
Cristian Palacios
Замена
S. Silva
️️️️➡️️
C. Sepulveda
46'
Желтая карточка
C. Sepulveda
45'
+2
Замена
G. Montes
️️️️➡️️
Mario Briceño
41'
38'
Желтая карточка
Marcelo Morales
36'
ГОЛ! 0:2
Cristian Palacios
35'
Желтая карточка
Matías Zaldivia
26'
ГОЛ! 0:1
Leandro Fernández
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
13
Renzo Malanca
ЦЗ
5
Felipe Loyola
ЦП
20
Jimmy Martínez
ЦП
26
Leandro Díaz
ЦФ
7
Mario Briceño
ЦФ
28
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
6
Renato Cordero
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
16
Matías Sepúlveda
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
30
Cristian Palacios
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
2
Antonio Castillo
ЦЗ
4
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
5
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
20
Federico Mateos
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
18
Luciano Pons
ЦФ
1-2-3
1
13
5
20
28
7
26
4-4-2
25
Кастельон
22
14
3
17
6
21
16
7
30
9
21
5
5
21
7
20
20
7
30
18
18
30
Остались в запасе
Уачипато
Универсидад де Чили
17
Zacarías López
ВР
2
Antonio Castillo
ЦЗ
4
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Остались в запасе
17
Zacarías López
ВР
2
Antonio Castillo
ЦЗ
4
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Густаво Альварес
Статистика матча Уачипато - Универсидад де Чили
3
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
315
351
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+