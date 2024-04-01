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Кобресаль
Ньюбленсе
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобресаль - Ньюбленсе
Кобресаль - Ньюбленсе: обзор матча 20 апреля 2024
Кобресаль
20.04.2024, суббота, 22:00
Чили. Примера, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
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Ньюбленсе
27'
L. Valencia
24'
G. Graciani
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кобресаль - Ньюбленсе
Матч завершен
80'
Желтая карточка
Matías Plaza
71'
Замена
Cristopher Medina
️️️️➡️️
Felipe Yáñez
Замена
Franco Lobos
️️️️➡️️
César Munder
66'
Замена
Felipe Barrientos
️️️️➡️️
Franco García
66'
58'
Желтая карточка
Nicola Pérez
58'
Замена
Alex Valdés
️️️️➡️️
Ismael Sosa
Замена
Gastón Lezcano
️️️️➡️️
Leandro Navarro
46'
31'
Желтая карточка
Rafael Caroca
ГОЛ! 1:1
Leonardo Valencia
27'
24'
ГОЛ! 0:1
Gabriel Graciani
22'
Желтая карточка
Manuel Rivera
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
5
Francisco Alarcón
(К)
ЦЗ
4
Franco Bechtholdt
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
8
Leandro Navarro
ЦП
13
Cristopher Mesías
ЦП
14
Franco García
ЦП
10
Leonardo Valencia
ЦФ
18
César Munder
ЦФ
16
Julio Castro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
24
Felipe Yáñez
ЦЗ
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
14
Jovany Campusano
ЦЗ
2
Carlos Labrín
ЦЗ
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
28
Manuel Rivera
ЦП
5
Rafael Caroca
ЦП
6
Lorenzo Reyes
(К)
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
17
Franco Lobos
ЦФ
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
21
Cristopher Medina
ЦЗ
22
Matías Plaza
ЦП
19
Alex Valdés
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
12
Patricio Rubio
ЦФ
3-3-3
22
5
4
23
8
13
14
16
18
10
3-2-3-1
1
14
2
18
24
20
28
5
6
26
14
6
6
14
18
17
17
18
8
11
11
8
24
21
21
24
26
19
19
26
Остались в запасе
Кобресаль
Ньюбленсе
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
28
Diego Céspedes
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
12
Patricio Rubio
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
28
Diego Céspedes
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
12
Patricio Rubio
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Главный тренер
Марио Салас
Статистика матча Кобресаль - Ньюбленсе
4
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
11
9
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
14
Количество передач
466
316
Сейвы
7
9
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
13
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lara, Chile
Стадион:
El Cobre, El Salvador, El Salvador
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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