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Кобрелоа
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобрелоа - Аудакс Итальяно
Кобрелоа - Аудакс Итальяно: обзор матча 22 апреля 2024
Кобрелоа
22.04.2024, понедельник, 03:00
Чили. Примера, 9 тур
0 : 3
Матч завершен
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Аудакс Итальяно
37'
A. Riep
45+2'
I. Jeraldino
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кобрелоа - Аудакс Итальяно
Матч завершен
70'
Замена
Oliver Rojas
️️️️➡️️
Alessandro Riep
70'
Замена
Lautaro Palacios
️️️️➡️️
Ignacio Jeraldino
70'
Замена
Bruno Rodrigues
️️️️➡️️
Gonzalo Ríos
Замена
Mario Sandoval
️️️️➡️️
Luis García
68'
Желтая карточка
Christian Bravo
59'
Замена
Rivaldo Hernández
️️️️➡️️
Nicolás Palma
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2
Ignacio Jeraldino
37'
ГОЛ! 0:1
Alessandro Riep
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобрелоа
22
Nicolás Avellaneda
ВР
6
Nicolás Palma
ЦЗ
30
Diego González
ЦЗ
4
Bastian Tapia
ЦЗ
2
Jorge Espejo
ЦЗ
12
Bairon Monroy
ЦП
11
Juan Leiva
ЦП
17
Christian Bravo
ЦФ
24
Luis García
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Аудакс Итальяно
23
Óscar Ustari
(К)
ВР
6
Germán Guiffrey
ЦЗ
26
Guillermo Ortíz
ЦЗ
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
7
Nicolás Fernández
ЦЗ
22
Alessandro Riep
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
15
Emanuel Cecchini
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
21
Rivaldo Hernández
ЦЗ
20
Mario Sandoval
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
15
Marco Campagnaro
ЦП
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
2
Oliver Rojas
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
9
Lautaro Palacios
ЦФ
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
4-2-2
22
6
4
2
30
12
11
24
17
3-2-3-1
23
3
8
7
6
26
22
11
15
20
6
21
21
6
24
20
20
24
22
2
2
22
20
9
9
20
11
21
21
11
Остались в запасе
Кобрелоа
Аудакс Итальяно
1
Hugo Araya
ВР
32
Agustín Mulet
ЦП
15
Marco Campagnaro
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Асторга
25
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
32
Agustín Mulet
ЦП
15
Marco Campagnaro
ЦП
Остались в запасе
25
Gonzalo Collao
ВР
19
Santiago Dittborn
ЦП
17
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Статистика матча Кобрелоа - Аудакс Итальяно
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
410
414
Сейвы
5
7
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Municipal de Calama, Calama
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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