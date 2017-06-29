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Палестино
Универсидад де Чили
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
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Универсидад де Чили
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
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Расписание матчей
Чили. Примера
Палестино - Универсидад де Чили
Палестино - Универсидад де Чили: обзор матча 21 апреля 2024
Палестино
21.04.2024, воскресенье, 22:00
Чили. Примера, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Универсидад де Чили
45+4'
B. Carrasco
80'
M. Dávila
2'
C. Palacios
59'
C. Rigamonti (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Палестино - Универсидад де Чили
Матч завершен
Красная карточка
Bryan Carrasco
83'
ГОЛ! 2:2
Misael Dávila
80'
78'
Желтая карточка
Federico Mateos
72'
Желтая карточка
Maximiliano Guerrero
68'
Желтая карточка
Marcelo Morales
Замена
Ariel Martínez
️️️️➡️️
Joe Abrigo
65'
Замена
Felipe Chamorro
️️️️➡️️
Fernando Cornejo
65'
Замена
Jonathan Benítez
️️️️➡️️
Bryan Carrasco
65'
61'
Замена
Luciano Pons
️️️️➡️️
Cristian Palacios
61'
Замена
Federico Mateos
️️️️➡️️
Marcelo Díaz
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:2
Cesar Rigamonti
Замена
Junior Marabel
️️️️➡️️
Gonzalo Sosa
55'
46'
Замена
Matías Sepúlveda
️️️️➡️️
Ignacio Tapia
ГОЛ! 1:1
Bryan Carrasco
45'
+4
44'
Красная карточка
Israel Poblete
33'
Желтая карточка
Cristian Palacios
Замена
Antonio Ceza
️️️️➡️️
Pablo Palacio
31'
Красная карточка
Cristián Suárez
28'
16'
Желтая карточка
Israel Poblete
Желтая карточка
Gonzalo Sosa
10'
2'
ГОЛ! 0:1
Cristian Palacios
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
1
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
8
Fernando Cornejo
ЦП
3
Benjamín Rojas
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
10
Misael Dávila
ЦП
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
17
Iván Román
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
8
Israel Poblete
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
30
Cristian Palacios
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
22
Felipe Chamorro
ЦП
23
Ariel Martínez
ЦП
19
Brayan Véjar
ЦП
27
Junior Marabel
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
20
Federico Mateos
ЦП
16
Matías Sepúlveda
ЦП
18
Luciano Pons
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
3-4-3
1
13
14
5
8
24
10
3
9
17
7
3-2-3-2
25
Кастельон
2
3
17
22
14
7
8
21
9
30
24
4
4
24
8
22
22
8
14
23
23
14
9
27
27
9
7
11
11
7
21
20
20
21
3
16
16
3
30
18
18
30
Остались в запасе
Палестино
Универсидад де Чили
26
Dixon Contreras
ВР
19
Brayan Véjar
ЦП
Главный тренер
Пабло Санчес
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
19
Brayan Véjar
ЦП
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Густаво Альварес
Статистика матча Палестино - Универсидад де Чили
1
2
1
5
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
21
11
Офсайды
3
1
Количество передач
294
319
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Francisco Gilabert, Chile
Стадион:
Municipal de La Cisterna, La Cisterna
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Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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