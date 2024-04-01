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Ньюбленсе
Палестино
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Кубок Либертадорес, 3 тур
Палестино
3 : 1
26.04.2024
Мильонариос
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Ньюбленсе - Палестино
Ньюбленсе - Палестино: обзор матча 14 апреля 2024
Ньюбленсе
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Чили. Примера, 8 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Палестино
41'
C. Suárez
88'
A. Martínez
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Ньюбленсе - Палестино
Матч завершен
Желтая карточка
Gabriel Graciani
90'
88'
ГОЛ! 0:2
Ariel Martínez
85'
Желтая карточка
Bryan Carrasco
Замена
Matías Plaza
️️️️➡️️
Manuel Rivera
81'
81'
Замена
Felipe Chamorro
️️️️➡️️
Joe Abrigo
81'
Замена
Brayan Véjar
️️️️➡️️
Benjamín Rojas
Замена
Alex Valdés
️️️️➡️️
Ismael Sosa
80'
75'
Желтая карточка
Junior Marabel
75'
Замена
Gonzalo Sosa
️️️️➡️️
Junior Marabel
75'
Замена
Nicolás Linares
️️️️➡️️
Fernando Cornejo
66'
Желтая карточка
Gonzalo Sosa
Замена
Emanuel Herrera
️️️️➡️️
Iván Rozas
66'
Желтая карточка
Manuel Rivera
47'
41'
ГОЛ! 0:1
Cristián Suárez
31'
Желтая карточка
Misael Dávila
23'
Желтая карточка
Benjamín Rojas
Желтая карточка
Iván Rozas
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
2
Carlos Labrín
ЦЗ
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
14
Jovany Campusano
ЦЗ
24
Felipe Yáñez
ЦЗ
10
Iván Rozas
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
5
Rafael Caroca
ЦП
26
Ismael Sosa
ЦФ
12
Patricio Rubio
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Палестино
1
Cesar Rigamonti
ВР
14
Joe Abrigo
ЦЗ
13
Cristián Suárez
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
8
Fernando Cornejo
ЦП
23
Ariel Martínez
ЦП
10
Misael Dávila
ЦП
3
Benjamín Rojas
ЦП
20
Martín Araya
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
19
Alex Valdés
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
5
Nicolás Linares
ЦЗ
22
Felipe Chamorro
ЦП
19
Brayan Véjar
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
17
Iván Román
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
3-2-3-2
1
20
14
24
18
2
10
28
5
12
26
3-4-3
1
14
13
4
23
10
3
8
7
27
20
28
22
22
28
26
19
19
26
10
9
9
10
8
5
5
8
14
22
22
14
3
19
19
3
27
9
9
27
Остались в запасе
Ньюбленсе
Палестино
30
Diego Tapia
ВР
27
Flavio Moya
ЦП
Главный тренер
Марио Салас
26
Dixon Contreras
ВР
17
Iván Román
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
27
Flavio Moya
ЦП
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
17
Iván Román
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Ньюбленсе - Палестино
3
5
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
9
Нарушения
11
7
Офсайды
1
0
Количество передач
327
361
Сейвы
4
6
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Saravia, Chile
Стадион:
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillan
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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