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Универсидад де Чили
Кокимбо Унидо
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
20
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Универсидад де Чили
Кокимбо Унидо
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1 : 3
01.04.2024
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0 : 1
08.04.2024
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21.04.2024
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Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 22 тур
Унион Эспаньола
0 : 1
08.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
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Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Универсидад де Чили - Кокимбо Унидо
Универсидад де Чили - Кокимбо Унидо: обзор матча 14 апреля 2024
Универсидад де Чили
14.04.2024, воскресенье, 19:30
Чили. Примера, 8 тур
1 : 1
Матч завершен
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Кокимбо Унидо
52'
L. Pons
88'
A. Chávez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Универсидад де Чили - Кокимбо Унидо
Матч завершен
88'
ГОЛ! 1:1
Andrés Chávez
85'
Замена
Francisco Salinas
️️️️➡️️
Dylan Escobar
84'
Желтая карточка
Dylan Escobar
Желтая карточка
Israel Poblete
82'
81'
Замена
Nicolas Johansen
️️️️➡️️
Sebastián Galani
70'
Замена
Alejandro Azócar
️️️️➡️️
Cristopher Barrera
70'
Замена
Juan Cornejo
️️️️➡️️
Sebastián Cabrera
ГОЛ! 1:0
Luciano Pons
52'
Замена
Federico Mateos
️️️️➡️️
Marcelo Díaz
46'
45'
+6
Желтая карточка
Manuel Fernández
Желтая карточка
Franco Calderón
45'
+4
Желтая карточка
Fabián Hormazábal
45'
+2
37'
Желтая карточка
Cristopher Barrera
Желтая карточка
Maximiliano Guerrero
31'
27'
Желтая карточка
Dylan Glaby
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
14
Marcelo Morales
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
17
Fabián Hormazábal
ЦЗ
8
Israel Poblete
ЦП
7
Maximiliano Guerrero
ЦП
21
Marcelo Díaz
(К)
ЦП
18
Luciano Pons
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
6
Dylan Glaby
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
26
Cristopher Barrera
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
9
Andrés Chávez
ЦФ
7
Sebastián Galani
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
20
Federico Mateos
ЦП
16
Matías Sepúlveda
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
17
Francisco Salinas
ЦЗ
8
Alejandro Camargo
ЦП
16
Juan Cornejo
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
19
Nicolas Johansen
ЦФ
4-3-2
25
Кастельон
14
22
17
2
8
7
21
9
18
4-3-2
13
3
6
5
28
26
30
10
7
9
21
20
20
21
5
17
17
5
28
16
16
28
26
11
11
26
7
19
19
7
Остались в запасе
Универсидад де Чили
Кокимбо Унидо
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
16
Matías Sepúlveda
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
1
Miguel Pinto
ВР
8
Alejandro Camargo
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
4
José Ignacio Castro
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
16
Matías Sepúlveda
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
11
Nicolás Guerra
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
8
Alejandro Camargo
ЦП
Главный тренер
Густаво Альварес
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Универсидад де Чили - Кокимбо Унидо
4
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
463
281
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gaston Philippe, Chile
Стадион:
Nacional, Santiago
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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