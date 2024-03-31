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Кобресаль
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобресаль - Депортес Копиапо
Кобресаль - Депортес Копиапо: обзор матча 16 апреля 2024
Кобресаль
16.04.2024, вторник, 01:00
Чили. Примера, 8 тур
3 : 0
Матч завершен
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Депортес Копиапо
34'
L. Valencia
55'
J. Castro
63'
C. Munder
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кобресаль - Депортес Копиапо
Матч завершен
Замена
Diego Céspedes
️️️️➡️️
Leandro Navarro
86'
Замена
Gastón Lezcano
️️️️➡️️
Franco García
80'
Замена
Franco Lobos
️️️️➡️️
César Munder
79'
73'
Желтая карточка
Diego García
72'
Замена
F. Torres
️️️️➡️️
Juan Carlos Gaete
71'
Желтая карточка
Juan Carlos Gaete
66'
Желтая карточка
Alvaro Cazula
ГОЛ! 3:0
César Munder
63'
58'
Замена
Isaac Díaz
️️️️➡️️
Tobías Figueroa
57'
Замена
Maximiliano Quinteros
️️️️➡️️
Marco Medel
ГОЛ! 2:0
Julio Castro
55'
52'
Желтая карточка
Yerco Oyanedel
46'
Замена
Yerco Oyanedel
️️️️➡️️
Francisco Calisto
Желтая карточка
Cristopher Mesías
40'
ГОЛ! 1:0
Leonardo Valencia
34'
24'
Желтая карточка
Francisco Calisto
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
5
Francisco Alarcón
(К)
ЦЗ
4
Franco Bechtholdt
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
8
Leandro Navarro
ЦП
14
Franco García
ЦП
13
Cristopher Mesías
ЦП
18
César Munder
ЦФ
10
Leonardo Valencia
ЦФ
16
Julio Castro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
6
Francisco Calisto
ЦЗ
15
Diego García
ЦЗ
32
Bryan Soto
ЦЗ
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
7
Leonardo Pais
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
18
Juan Carlos Gaete
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
28
Diego Céspedes
ЦП
17
Franco Lobos
ЦФ
19
Sergio Carrasco
ЦФ
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
20
Yerko González
ЦЗ
30
Diego Carrasco
ЦЗ
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
31
Isaac Díaz
ЦФ
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
3-3-3
22
5
4
23
8
14
13
16
10
18
3-2-4-1
22
32
2
17
6
15
23
7
9
21
18
8
28
28
8
18
17
17
18
14
11
11
14
21
29
29
21
9
31
31
9
6
28
28
6
Остались в запасе
Кобресаль
Депортес Копиапо
12
Alejandro Santander
ВР
19
Sergio Carrasco
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
1
Richard Leyton
ВР
20
Yerko González
ЦЗ
30
Diego Carrasco
ЦЗ
Главный тренер
Иво Басай
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
19
Sergio Carrasco
ЦФ
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
20
Yerko González
ЦЗ
30
Diego Carrasco
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Главный тренер
Иво Басай
Статистика матча Кобресаль - Депортес Копиапо
1
5
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
13
Офсайды
2
2
Количество передач
389
320
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Reinerio Alvarado,
Стадион:
El Cobre, El Salvador, El Salvador
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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