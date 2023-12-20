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Коло-Коло
Кобрелоа
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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1 : 3
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Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
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0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
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2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
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Кобрелоа
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Кобрелоа
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Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили

Коло-Коло - Кобрелоа: обзор матча 16 апреля 2024

Коло-Коло
16.04.2024, вторник, 03:30
Чили. Примера, 8 тур
0 : 2
Матч завершен
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Кобрелоа
27' C. Insaurralde
66' G. Rodriguez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коло-Коло - Кобрелоа
Матч завершен
90' +2
Замена
Diego González ️️️️➡️️ G. Rodriguez
Замена
Fernando de Paul ️️️️➡️️ Marcos Bolados
90' +2
89'
Красная карточка
Rodolfo González
Красная карточка
Брайан Кортес
87'
Желтая карточка
Cristián Zavala
87'
Желтая карточка
Артуро Видаль
86'
84'
Желтая карточка
Luis García
81'
Желтая карточка
Rivaldo Hernández
Замена
Leandro Benegas ️️️️➡️️ Maximiliano Falcón
75'
66'
ГОЛ! 0:2
G. Rodriguez
58'
Замена
Rivaldo Hernández ️️️️➡️️ Christian Bravo
Замена
Matías Moya ️️️️➡️️ Óscar Opazo
46'
43'
Вторая желтая
Cristián Insaurralde
41'
Желтая карточка
Christian Bravo
40'
Желтая карточка
Cristián Insaurralde
35'
Замена
G. Rodriguez ️️️️➡️️ Francisco Arancibia
27'
ГОЛ! 0:1
Cristián Insaurralde
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
16
Óscar Opazo
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
14
Cristián Zavala
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Кобрелоа
22
Nicolás Avellaneda
ВР
4
Bastian Tapia
ЦЗ
2
Jorge Espejo
ЦЗ
6
Nicolás Palma
ЦЗ
7
Cristián Insaurralde
ЦЗ
11
Juan Leiva
ЦП
12
Bairon Monroy
ЦП
5
Rodolfo González
(К) ЦП
24
Luis García
ЦФ
28
Francisco Arancibia
ЦФ
17
Christian Bravo
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
34
Vicente Pizarro
ЦП
26
Matías Moya
ЦП
22
Leandro Benegas
ЦФ
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
30
Diego González
ЦЗ
21
Rivaldo Hernández
ЦЗ
20
Mario Sandoval
ЦП
33
Patricio Romero
ЦФ
3-3-3
1
Кортес
21
37
4
16
23
Видаль
8
5
11
14
4-3-3
22
2
6
7
4
11
12
5
17
28
24
11
30
30
11
16
26
26
16
37
22
22
37
30
30
17
21
21
17
Остались в запасе
Коло-Коло
Кобрелоа
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
34
Vicente Pizarro
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Hugo Araya
ВР
20
Mario Sandoval
ЦП
33
Patricio Romero
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Остались в запасе
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
34
Vicente Pizarro
ЦП
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
20
Mario Sandoval
ЦП
33
Patricio Romero
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Статистика матча Коло-Коло - Кобрелоа
2
1
2
4
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
16
1
Нарушения
2
11
Офсайды
1
2
Количество передач
600
186
Сейвы
1
10
Точность передач %
86
55
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Millas, Chile
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
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Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
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Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
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Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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