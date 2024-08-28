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Расписание матчей
Чили. Примера
Универсидад де Чили - Унион Эспаньола
Универсидад де Чили - Унион Эспаньола: обзор матча 28 августа 2024
Универсидад де Чили
28.08.2024, среда, 01:00
Чили. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Унион Эспаньола
23'
I. Poblete
75'
L. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад де Чили - Унион Эспаньола
Замена
F. Formiliano
️️️️
М. Герреро
89'
Замена
️️️️
L. Fernández
89'
77'
Замена
️️️️
V. Adamo
77'
Замена
B. Yáñez
️️️️
P. Aránguiz
ГОЛ! 2:0!
L. Fernández
Пас отдал
N. Guerra
75'
72'
Замена
E. Vecchio
️️️️
F. Frías
Желтая карточка
M. Zaldivia
58'
54'
Желтая карточка
S. Leyton
Замена
N. Guerra
️️️️
C. Palacios
52'
Замена
P. Emanuel Ojeda
️️️️
M. Díaz
43'
Желтая карточка
I. Poblete
33'
Желтая карточка
Ч. Арангис
29'
ГОЛ! 1:0!
I. Poblete
Пас отдал
M. Morales
23'
18'
Замена
J. Rojas
️️️️
S. Magnasco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад де Чили
25
Габриэль Кастельон
ВР
17
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
14
Marcelo Morales
ЦЗ
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
8
Israel Poblete
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
21
Marcelo Díaz
ЦП
7
Максимилиано Герреро
ПВ
30
Cristian Palacios
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
Унион Эспаньола
1
Franco Torgnascioli
ВР
37
Valentín Vidal
ЦЗ
99
Valentin Adamo
ЦЗ
32
Franco Frías
ЦП
20
José Tiznado
ЦП
29
Stefano Magnasco
ЦП
17
Felipe Massri
ЦП
49
Diego González
ЦП
30
Ariel Uribe
ЦП
33
Sebastián Leyton
ЦП
22
Pablo Aránguiz
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
Универсидад де Чили
1
Cristopher Toselli
ВР
13
Fabricio Formiliano
ЦЗ
16
Матиас Сепульведа
ЦП
20
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
7
Nicolás Guerra
ЦФ
10
Lucas Assadi
ЦФ
Унион Эспаньола
26
Bastián Roco
ЦЗ
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
29
Bastián Yáñez
ЦЗ
6
Luis Pavez
ЦП
10
Emiliano Vecchio
ЦП
4-3-1-2
25
Кастельон
17
Ормасабаль
22
2
14
8
20
Арангис
21
7
Герреро
9
30
2-5-3
1
37
99
17
30
33
22
49
32
20
29
7
Герреро
13
13
7
Герреро
21
20
20
21
30
7
7
30
29
28
28
29
22
29
29
22
32
10
10
32
Остались в запасе
Универсидад де Чили
Унион Эспаньола
1
Cristopher Toselli
ВР
16
Матиас Сепульведа
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альварес
26
Bastián Roco
ЦЗ
6
Luis Pavez
ЦП
Главный тренер
Мигель Понсе
Остались в запасе
1
Cristopher Toselli
ВР
16
Матиас Сепульведа
ЦП
10
Lucas Assadi
ЦФ
Остались в запасе
26
Bastián Roco
ЦЗ
6
Luis Pavez
ЦП
Главный тренер
Густаво Альварес
Главный тренер
Мигель Понсе
Статистика матча Универсидад де Чили - Унион Эспаньола
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 29 тур
Депортес Консепсьон
- : -
30.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
О'Хиггинс
0 : 1
22.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад де Чили
2 : 1
08.11.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 25 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
27.10.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад де Чили
6 : 0
12.10.2026
Ньюбленсе
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
Унион Эспаньола
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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