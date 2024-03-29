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Эвертон Винья-дель-Мар
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Эвертон Винья-дель-Мар - Аудакс Итальяно
Эвертон Винья-дель-Мар - Аудакс Итальяно: обзор матча 07 апреля 2024
Эвертон Винья-дель-Мар
07.04.2024, воскресенье, 02:00
Чили. Примера, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
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Аудакс Итальяно
63'
Á. Madrid
90+1'
R. Contreras
Матч
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Таблица
Комментарии
Протокол Эвертон Винья-дель-Мар - Аудакс Итальяно
Матч завершен
90'
+2
Замена
Oliver Rojas
️️️️➡️️
Ignacio Jeraldino
ГОЛ! 2:0
Rodrigo Contreras
90'
+1
85'
Желтая карточка
Bruno Rodrigues
Желтая карточка
Nicolás Baeza
85'
83'
Замена
Лусиано Арриагада
️️️️➡️️
Marco Collao
Замена
Matías Campos López
️️️️➡️️
Federico Martinez
76'
ГОЛ! 1:0
Álvaro Madrid
63'
Желтая карточка
Federico Martinez
50'
46'
Замена
Bruno Rodrigues
️️️️➡️️
Carlos Villanueva
45'
Красная карточка
Nicolás Orellana
Желтая карточка
Diego Oyarzún
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
24
Diego Oyarzún
ЦЗ
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
16
Kevin Méndez
ЦЗ
7
Federico Martinez
ЦП
6
Álvaro Madrid
(К)
ЦП
21
Benjamín Berríos
ЦП
29
Braian Martínez
ЦФ
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
7
Nicolás Fernández
ЦЗ
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
11
Gonzalo Ríos
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
10
Carlos Villanueva
(К)
ЦП
22
Alessandro Riep
ЦП
15
Emanuel Cecchini
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
20
Felipe Villagrán
ЦП
22
Omar Fernández
ЦФ
9
Matías Campos López
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Аудакс Итальяно
2
Oliver Rojas
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
32
Лусиано Арриагада
ЦФ
3-3-3
1
24
4
16
7
6
21
14
27
29
4-5-1
25
8
7
3
5
11
10
22
15
24
20
7
9
9
7
20
2
2
20
10
21
21
10
8
32
Арриагада
32
Арриагада
8
Остались в запасе
Эвертон Винья-дель-Мар
Аудакс Итальяно
17
Claudio González
ВР
20
Felipe Villagrán
ЦП
22
Omar Fernández
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
19
Santiago Dittborn
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
20
Felipe Villagrán
ЦП
22
Omar Fernández
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Остались в запасе
19
Santiago Dittborn
ЦП
Главный тренер
Франсиско Менегини
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Статистика матча Эвертон Винья-дель-Мар - Аудакс Итальяно
3
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
15
6
Нарушения
11
7
Офсайды
0
1
Количество передач
384
301
Сейвы
5
7
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Araos, Chile
Стадион:
Sausalito, Vina del Mar
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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