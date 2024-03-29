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Депортес Копиапо
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Копиапо
0 : 1
27.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 9 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
22.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Копиапо
2 : 0
31.03.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Копиапо - Депортес Икике
Депортес Копиапо - Депортес Икике: обзор матча 06 апреля 2024
Депортес Копиапо
06.04.2024, суббота, 18:30
Чили. Примера, 7 тур
3 : 0
Матч завершен
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Депортес Икике
15'
B. Soto
45+1'
J. Jose Jaime
88'
M. Quinteros
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Копиапо - Депортес Икике
Матч завершен
Желтая карточка
Bryan Soto
90'
+5
89'
Желтая карточка
Agustin Nadruz
ГОЛ! 3:0
Maximiliano Quinteros
88'
Замена
Maximiliano Quinteros
️️️️➡️️
Tobías Figueroa
84'
Замена
Marco Medel
️️️️➡️️
Jorge Luna
84'
Замена
Yerko González
️️️️➡️️
Byron Nieto
84'
Замена
F. Torres
️️️️➡️️
Leonardo Pais
77'
Замена
Yerco Oyanedel
️️️️➡️️
Juan Carlos Gaete
77'
76'
Замена
Álvaro Ramos
️️️️➡️️
Steffan Pino
76'
Замена
Álvaro Delgado
️️️️➡️️
César González
Желтая карточка
Juan Carlos Gaete
74'
69'
Желтая карточка
Edson Puch
53'
Желтая карточка
Steffan Pino
46'
Замена
Joaquin Moya
️️️️➡️️
Diego Fernández
ГОЛ! 2:0
Juan Jose Jaime
45'
+1
ГОЛ! 1:0
Bryan Soto
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Копиапо
22
Nelson Espinoza
ВР
32
Bryan Soto
ЦЗ
2
Alvaro Cazula
ЦЗ
17
Byron Nieto
ЦЗ
6
Francisco Calisto
ЦЗ
15
Diego García
ЦЗ
23
Juan Jose Jaime
(К)
ЦП
7
Leonardo Pais
ЦП
9
Tobías Figueroa
ЦП
10
Jorge Luna
ЦП
18
Juan Carlos Gaete
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
20
Diego Orellana
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
16
Alonso López
ЦП
32
Enzo Hoyos
ЦФ
10
Edson Puch
(К)
ЦФ
8
Steffan Pino
ЦФ
17
César González
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Депортес Копиапо
1
Richard Leyton
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
20
Yerko González
ЦЗ
21
Marco Medel
ЦП
28
Yerco Oyanedel
ЦФ
29
Maximiliano Quinteros
ЦФ
Депортес Икике
1
Matías Reyes
ВР
30
Matias Blasquez
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
22
Álvaro Delgado
ЦП
26
Fabian Espinoza
ЦФ
11
Álvaro Ramos
ЦФ
3-2-4-1
22
17
6
15
2
32
23
9
10
7
18
3-3-4
12
33
5
6
20
21
16
17
8
10
32
17
20
20
17
10
21
21
10
18
28
28
18
9
29
29
9
21
7
7
21
17
22
22
17
8
11
11
8
Остались в запасе
Депортес Копиапо
Депортес Икике
1
Richard Leyton
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
Главный тренер
Иво Басай
1
Matías Reyes
ВР
30
Matias Blasquez
ЦЗ
26
Fabian Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Остались в запасе
1
Richard Leyton
ВР
30
Diego Carrasco
ЦЗ
Остались в запасе
1
Matías Reyes
ВР
30
Matias Blasquez
ЦЗ
26
Fabian Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Иво Басай
Главный тренер
Мигель Рамирес
Статистика матча Депортес Копиапо - Депортес Икике
2
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
9
Офсайды
2
4
Количество передач
228
427
Сейвы
3
6
Точность передач %
63
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Vergara, Chile
Стадион:
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapo
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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