Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ньюбленсе
Коло-Коло
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ньюбленсе
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
3 : 0
06.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 6 тур
Унион Эспаньола
5 : 3
01.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло

Ньюбленсе - Коло-Коло: обзор матча 06 апреля 2024

Ньюбленсе
06.04.2024, суббота, 21:00
Чили. Примера, 7 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Коло-Коло
45+5' G. Graciani
70' B. Cerezo
90+1' P. Rubio
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ньюбленсе - Коло-Коло
Матч завершен
Желтая карточка
Nicola Pérez
90' +1
ГОЛ! 3:0
Patricio Rubio
90' +1
Замена
Matías Plaza ️️️️➡️️ Iván Rozas
87'
85'
Желтая карточка
Diego Plaza
Желтая карточка
Manuel Rivera
84'
84'
Замена
Ignacio Jara ️️️️➡️️ Lucas Soto
84'
Замена
Diego Plaza ️️️️➡️️ Damián Pizarro
Желтая карточка
Jovany Campusano
82'
Замена
Alex Valdés ️️️️➡️️ Ismael Sosa
73'
ГОЛ! 2:0
Bernardo Cerezo
70'
63'
Желтая карточка
Bruno Gutiérrez
46'
Замена
Marcos Bolados ️️️️➡️️ Leandro Benegas
ГОЛ! 1:0
Gabriel Graciani
45' +5
Желтая карточка
Bernardo Cerezo
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюбленсе
1
Nicola Pérez
ВР
20
Gabriel Graciani
ЦЗ
14
Jovany Campusano
ЦЗ
2
Carlos Labrín
ЦЗ
18
Bernardo Cerezo
ЦЗ
5
Rafael Caroca
ЦП
10
Iván Rozas
ЦП
6
Lorenzo Reyes
(К) ЦП
12
Patricio Rubio
ЦФ
26
Ismael Sosa
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
(К) ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
13
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
28
Lucas Soto
ЦП
34
Vicente Pizarro
ЦП
9
Damián Pizarro
ЦФ
22
Leandro Benegas
ЦФ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Ньюбленсе
30
Diego Tapia
ВР
22
Matías Plaza
ЦП
19
Alex Valdés
ЦП
27
Flavio Moya
ЦП
4
Osvaldo Bosso
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
33
Ramiro González
ЦЗ
27
Diego Plaza
ЦП
26
Matías Moya
ЦП
10
Пабло Парра
АП
11
Marcos Bolados
ЦФ
17
Ignacio Jara
ЦФ
4-3-2
1
20
2
18
14
5
10
6
26
12
4-2-3
1
Кортес
2
13
15
3
28
34
32
22
9
10
22
22
10
26
19
19
26
9
27
27
9
22
11
11
22
28
17
17
28
Остались в запасе
Ньюбленсе
Коло-Коло
30
Diego Tapia
ВР
27
Flavio Moya
ЦП
4
Osvaldo Bosso
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Главный тренер
Марио Салас
30
Fernando de Paul
ВР
33
Ramiro González
ЦЗ
26
Matías Moya
ЦП
10
Пабло Парра
АП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
30
Diego Tapia
ВР
27
Flavio Moya
ЦП
4
Osvaldo Bosso
ЦП
28
Manuel Rivera
ЦП
9
Emanuel Herrera
ЦФ
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
33
Ramiro González
ЦЗ
26
Matías Moya
ЦП
10
Пабло Парра
АП
Главный тренер
Марио Салас
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Ньюбленсе - Коло-Коло
4
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
256
517
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Carvajal, Chile
Стадион:
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillan
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+