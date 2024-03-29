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Аудакс Итальяно
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
15.04.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
29.03.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
Расинг Клуб
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Аудакс Итальяно - Кокимбо Унидо
Аудакс Итальяно - Кокимбо Унидо: обзор матча 29 марта 2024
Аудакс Итальяно
29.03.2024, пятница, 00:00
Чили. Примера, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кокимбо Унидо
26'
L. Cabral
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аудакс Итальяно - Кокимбо Унидо
Матч завершен
Желтая карточка
Ignacio Jeraldino
90'
+1
Желтая карточка
Emanuel Cecchini
89'
Замена
Nicolás Aedo
️️️️➡️️
Marco Collao
86'
Желтая карточка
Oliver Rojas
80'
77'
Замена
Diego Plaza
️️️️➡️️
Manuel Fernández
Замена
Alessandro Riep
️️️️➡️️
Gonzalo Ríos
75'
Замена
Лусиано Арриагада
️️️️➡️️
Lautaro Palacios
75'
69'
Замена
Alejandro Camargo
️️️️➡️️
Sebastián Cabrera
Желтая карточка
Cristobal Muñoz
63'
59'
Замена
Nicolas Johansen
️️️️➡️️
Alejandro Azócar
59'
Замена
Benjamin Chandia
️️️️➡️️
Cristopher Barrera
51'
Желтая карточка
Elvis Hernandez
Замена
Carlos Villanueva
️️️️➡️️
Bruno Rodrigues
46'
26'
ГОЛ! 0:1
Luciano Cabral
26'
Пенальти не реализован
Luciano Cabral
17'
Желтая карточка
Sebastián Cabrera
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аудакс Итальяно
23
Óscar Ustari
ВР
5
Fabián Torres
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
3
Cristobal Muñoz
ЦЗ
15
Emanuel Cecchini
ЦП
2
Oliver Rojas
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Bruno Rodrigues
ЦФ
9
Lautaro Palacios
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
6
Dylan Glaby
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
26
Cristopher Barrera
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
7
Sebastián Galani
(К)
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Аудакс Итальяно
25
Gonzalo Collao
ВР
22
Alessandro Riep
ЦП
18
Nicolás Aedo
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
32
Лусиано Арриагада
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
30
Benjamin Chandia
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
16
Juan Cornejo
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
19
Nicolas Johansen
ЦФ
3-4-3
23
5
8
3
15
19
11
2
9
21
20
3-2-2-2
13
3
6
5
28
4
26
10
11
7
11
22
22
11
8
18
18
8
21
10
10
21
9
32
Арриагада
32
Арриагада
9
26
30
30
26
28
8
8
28
3
14
14
3
11
19
19
11
Остались в запасе
Аудакс Итальяно
Кокимбо Унидо
25
Gonzalo Collao
ВР
24
Nicolás Orellana
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
1
Miguel Pinto
ВР
16
Juan Cornejo
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
25
Gonzalo Collao
ВР
24
Nicolás Orellana
ЦП
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
16
Juan Cornejo
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Аудакс Итальяно - Кокимбо Унидо
4
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
13
Количество передач
460
280
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Reinerio Alvarado,
Стадион:
Estadio Municipal de La Florida, La Florida
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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