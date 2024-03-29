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О'Хиггинс
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
О'Хиггинс - Депортес Икике
О'Хиггинс - Депортес Икике: обзор матча 29 марта 2024
О'Хиггинс
29.03.2024, пятница, 02:30
Чили. Примера, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Депортес Икике
16'
E. Hoyos (П)
50'
S. Pino
69'
S. Pino
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол О'Хиггинс - Депортес Икике
Матч завершен
Желтая карточка
Карлос Аузки
90'
+2
Желтая карточка
Juan Ignacio Díaz
90'
+1
79'
Замена
Fabian Espinoza
️️️️➡️️
Diego Fernández
79'
Замена
Álvaro Ramos
️️️️➡️️
Enzo Hoyos
79'
Замена
Matias Blasquez
️️️️➡️️
Luis Casanova
Замена
Карлос Аузки
️️️️➡️️
Bryan Rabello
78'
Замена
Brian Torrealba
️️️️➡️️
Juan Fuentes
75'
Замена
Yerko Leiva
️️️️➡️️
Martin Sarrafiore
75'
69'
ГОЛ! 0:3
Steffan Pino
66'
Желтая карточка
Daniel Castillo
65'
Желтая карточка
Miguel Sanhueza
50'
ГОЛ! 0:2
Steffan Pino
Замена
Arnaldo Castillo
️️️️➡️️
Octavio Bianchi
46'
46'
Замена
César González
️️️️➡️️
Rubén Farfán
45'
+2
Желтая карточка
Enzo Hoyos
Желтая карточка
Camilo Moya
32'
Желтая карточка
Juan Fuentes
28'
Вторая желтая
Martín Maturana
19'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Enzo Hoyos
7'
Желтая карточка
Luis Casanova
Желтая карточка
Martín Maturana
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
О'Хиггинс
22
Nicolás Peranic
ВР
26
Леонель Мосевич
ЦЗ
17
Moisés González
ЦЗ
13
Martín Maturana
ЦЗ
6
Juan Fuentes
(К)
ЦЗ
14
Juan Ignacio Díaz
ЦЗ
5
Camilo Moya
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
21
Octavio Bianchi
ЦП
15
Antonio Díaz
ЦФ
7
Martin Sarrafiore
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
20
Diego Orellana
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
16
Alonso López
ЦП
8
Steffan Pino
ЦФ
10
Edson Puch
(К)
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
14
Rubén Farfán
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
О'Хиггинс
1
Diego Carreño
ВР
23
Brian Torrealba
ЦЗ
8
Yerko Leiva
ЦП
18
Diego Buonanotte
ЦП
11
Карлос Аузки
ПВ
9
Arnaldo Castillo
ЦФ
28
Esteban Calderón
ЦФ
Депортес Икике
1
Matías Reyes
ВР
30
Matias Blasquez
ЦЗ
22
Álvaro Delgado
ЦП
11
Álvaro Ramos
ЦФ
17
César González
ЦФ
26
Fabian Espinoza
ЦФ
3-2-3-2
22
13
6
14
17
26
Мосевич
5
10
21
7
15
3-3-4
12
5
6
33
20
21
16
14
32
10
8
6
23
23
6
7
8
8
7
10
11
Аузки
11
Аузки
10
21
9
9
21
6
30
30
6
32
11
11
32
14
17
17
14
21
26
26
21
Остались в запасе
О'Хиггинс
Депортес Икике
1
Diego Carreño
ВР
18
Diego Buonanotte
ЦП
28
Esteban Calderón
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
1
Matías Reyes
ВР
22
Álvaro Delgado
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Остались в запасе
1
Diego Carreño
ВР
18
Diego Buonanotte
ЦП
28
Esteban Calderón
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Reyes
ВР
22
Álvaro Delgado
ЦП
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Главный тренер
Мигель Рамирес
Статистика матча О'Хиггинс - Депортес Икике
5
1
4
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
273
419
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Hector Jona, Chile
Стадион:
El Teniente, Rancagua
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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